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TRANSFERI

Arsenal doveo jednu od najvećih zvijezdi Premier lige: Cijena je astronomska

FILE PHOTO: Premier League - Arsenal v Newcastle United
John Sibley/REUTERS
VL
Autor
Hina
05.08.2026.
u 15:44
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Ako posao prođe kako se očekuje, Newcastle će ovog ljeta zaraditi više od 323 milijuna dolara od prodaje igrača

Arsenal je s Newcastleom dogovorio naknadu od 100 milijuna dolara za Brazilca Brunu Guimaraesa, izvijestili su  britanski mediji.

Sky Sports je izvijestio da je Brazilac dobio dopuštenje da napusti treninge u Španjolskoj i otputuje na liječnički pregled. Arsenalova početna ponuda je odbijena, ali 28-godišnjak je sada spreman pridružiti se prvacima Premier lige.

Guimaraes, koji je u Newcastle došao iz Lyona 2022. godine, rekao je dužnosnicima kluba ranije ovog ljeta da se želi pridružiti Arsenalu ako stigne prava ponuda. Ostvario je 195 nastupa u svim natjecanjima, postigao 31 gol i pomogao Newcastleu da prekine dugo čekanje na domaći trofej predvodeći ih do pobjede u Liga kupu 2025. godine.

Ako posao prođe kako se očekuje, Newcastle će ovog ljeta zaraditi više od 323 milijuna dolara od prodaje igrača, nakon što je Anthony Gordon prešao u Barcelonu za 93 milijuna, dok je Tottenham platio 135 milijuna dolara za Sandra Tonalija.
Ključne riječi
Premier liga Newcastle Arsenal Bruno Guimaraes

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