Arsenal doveo jednu od najvećih zvijezdi Premier lige: Cijena je astronomska

Arsenal je s Newcastleom dogovorio naknadu od 100 milijuna dolara za Brazilca Brunu Guimaraesa, izvijestili su britanski mediji.

Sky Sports je izvijestio da je Brazilac dobio dopuštenje da napusti treninge u Španjolskoj i otputuje na liječnički pregled. Arsenalova početna ponuda je odbijena, ali 28-godišnjak je sada spreman pridružiti se prvacima Premier lige.

Guimaraes, koji je u Newcastle došao iz Lyona 2022. godine, rekao je dužnosnicima kluba ranije ovog ljeta da se želi pridružiti Arsenalu ako stigne prava ponuda. Ostvario je 195 nastupa u svim natjecanjima, postigao 31 gol i pomogao Newcastleu da prekine dugo čekanje na domaći trofej predvodeći ih do pobjede u Liga kupu 2025. godine.

Ako posao prođe kako se očekuje, Newcastle će ovog ljeta zaraditi više od 323 milijuna dolara od prodaje igrača, nakon što je Anthony Gordon prešao u Barcelonu za 93 milijuna, dok je Tottenham platio 135 milijuna dolara za Sandra Tonalija.