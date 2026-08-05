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KAKAV MAJSTOR

VIDEO Jeste li primijetili što se dogodilo kada se Modrić vratio na teren? Snimka je postala viralna

Serie A - AC Milan v Udinese
Daniele Mascolo/REUTERS
VL
Autor
Stjepan Meleš
05.08.2026.
u 16:20
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Kapetan vatrenih, koji je ljetos produžio ugovor na još jednu sezonu, na terenu je zamijenio Youssoufa Fofanu. Njegov ulazak bio je dio zamjena koje je portugalski trener napravio sredinom drugog poluvremena, a na tribinama se nalazilo i nekoliko hrvatskih zastava

Legendarni hrvatski reprezentativac Luka Modrić odigrao je prve minute u dresu Milana u novoj sezoni u prijateljskoj utakmici protiv Intera (1:1) odigranoj u australskom Perthu. U igru je ušao u 62. minuti, odmah preuzeo kapetansku vrpcu, a odmah je uslijedio veliki pljesak publike. Novi trener Milana Ruben Amorim već je u najavi utakmice djelomično otkrio da će Modrić zaigrati za rossonere.

Kapetan vatrenih, koji je ljetos produžio ugovor na još jednu sezonu, na terenu je zamijenio Youssoufa Fofanu. Njegov ulazak bio je dio zamjena koje je portugalski trener napravio sredinom drugog poluvremena, a na tribinama se nalazilo i nekoliko hrvatskih zastava. Video pogledajte OVDJE.

Inače, Modrić je ušao u igru dok je njegova momčad gubila. Inter je vodio 1:0 od 52. minute, kada je gol postigao Federico Dimarco, a Modrić je pomogao svojoj momčadi doći do izjednačenja. Genijalnim potezom i dodavanjem u prostor uposlio je Christophera Nkunkua, koji je izborio penal i zabio ga za izjednačenje te konačni rezultat. Taj trenutak pogledajte OVDJE.

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Ključne riječi
hrvatska nogometna reprezentacija Vatreni Milan Luka Modrić

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