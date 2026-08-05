Hajduk na korak do dovođenja sjajnog igrača: Dolazi reprezentativac BiH, igrao je na SP-u

Hajduk je uoči i tijekom ove sezone već napravio brojne promjene u igračkom kadru. Otišli su igrači poput Ante Rebića, Huga Guillamona i Filipa Krovinovića, a stigli Marin Šotiček, Dalisson, Del Moral, Alec van Hoorenbeeck, Anđelo Šutalo, Mathieu Acapandie i Etnik Brrutti. Sada bi se tom popisu prinova mogao priključiti i Dženis Burnić, pišu 24sata.
Riječ je o iskusnom reprezentativcu Bosne i Heregovine. Na Poljud bi trebao stići kao slobodan igrač nakon što mu je istekao ugovor s njemačkim drugoligašem Karlshruehom. U tom je klubu proveo tri godine, a igrački je odrastao u mlađim uzrastima Borussije Dortmund za čiji je seniorsku moomčad odigrao i dvije utakmice dok je trener bio Thomas Tuchel.Glasovanje je obavljeno, Varvodić novi predsjednik Hrvatskog olimpijskog odbora
Nakon toga bio je slan na posudbe u Stuttgart i Dynamo Dresden, a 2020. prešao je u Heidenheim. Nastupao je za mlađe uzraste Njemačke, zemlje u kojoj je odrastao, ali prije dvije godine prihvatio je poziv Zmajeva. Nastupio je u 22 utakmice uključujući dva na Svjetskom prvenstvu. Transfermarkt ga procjenjuje na 1.2 milijuna eura.
Hajduk sljedeća utakmice očekuje već u četvrtak kada u sklopu trećeg pretkola Koonferencijske lige gostuje u Litvi kod Žalgirisa.
Navodno mu je omiljena glazbenica Dženis Džoplin .