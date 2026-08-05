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NOVO POJAČANJE

Hajduk na korak do dovođenja sjajnog igrača: Dolazi reprezentativac BiH, igrao je na SP-u

FIFA World Cup 2026 - Group B - Bosnia and Herzegovina v Qatar
Blake Dahlin/REUTERS
VL
Autor
Večernji.hr
05.08.2026.
u 12:42
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Igrački je odrastao u mlađim uzrastima Borussije Dortmund za čiji je seniorsku moomčad odigrao i dvije utakmice dok je trener bio Thomas Tuchel.

Hajduk je uoči i tijekom ove sezone već napravio brojne promjene u igračkom kadru. Otišli su igrači poput Ante Rebića, Huga Guillamona i Filipa Krovinovića, a stigli Marin Šotiček, Dalisson, Del Moral, Alec van Hoorenbeeck, Anđelo Šutalo, Mathieu Acapandie i Etnik Brrutti. Sada bi se tom popisu prinova mogao priključiti i Dženis Burnić, pišu 24sata.

Riječ je o iskusnom reprezentativcu Bosne i Heregovine. Na Poljud bi trebao stići kao slobodan igrač nakon što mu je istekao ugovor s njemačkim drugoligašem Karlshruehom. U tom je klubu proveo tri godine, a igrački je odrastao u mlađim uzrastima Borussije Dortmund za čiji je seniorsku moomčad odigrao i dvije utakmice dok je trener bio Thomas Tuchel.

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Nakon toga bio je slan na posudbe u Stuttgart i Dynamo Dresden, a 2020. prešao je u Heidenheim. Nastupao je za mlađe uzraste Njemačke, zemlje u kojoj je odrastao, ali prije dvije godine prihvatio je poziv Zmajeva. Nastupio je u 22 utakmice uključujući dva na Svjetskom prvenstvu. Transfermarkt ga procjenjuje na 1.2 milijuna eura.

Hajduk sljedeća utakmice očekuje već u četvrtak kada u sklopu trećeg pretkola Koonferencijske lige gostuje u Litvi kod Žalgirisa.
Ključne riječi
Dženis Burnić Pojačanje Hajduk

Komentara 1

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Avatar rubinet
rubinet
13:14 05.08.2026.

Navodno mu je omiljena glazbenica Dženis Džoplin .

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