ALARMIRAJUĆI TREND

Objavljena nova karta Europe: Hrvatska u istoj boji kao i Srbija i BiH

Europa karta
UN World Population Prospects
Autor
Maša Ilotić Šuvalić
12.02.2026.
u 11:18

Najnovija karta promjena stanovništva za razdoblje od srpnja 2022. do srpnja 2023., temeljena je na podacima Ujedinjenih naroda iz Izvješća o svjetskom stanovništvu 2024., koje je nedavno ažurirano i analizirano u stručnim krugovima.

Europa se demografski sve više polarizira. Dok zemlje zapadne i sjeverne Europe bilježe porast stanovništva, većina istočnih i južnih zemalja suočava se s ubrzanim padom broja stanovnika. To pokazuje najnovija karta promjena stanovništva za razdoblje od srpnja 2022. do srpnja 2023., temeljena na podacima Ujedinjenih naroda iz Izvješća o svjetskom stanovništvu 2024., koje je nedavno ažurirano i analizirano u stručnim krugovima. Karta jasno ocrtava oštru regionalnu granicu. Zelenom bojom označene su zemlje s porastom (većinom na sjeverozapadu kontinenta), a crvenom one s padom (većina Balkana, istočne Europe i juga), piše ourworldindata.org

Zemlje s porastom stanovništva uključuju Ujedinjeno Kraljevstvo, Irsku, Francusku, Švedsku, Norvešku, Dansku, Nizozemsku, Belgiju, Njemačku, Švicarsku i Austriju. U tim državama neto migracija (više doseljenih nego iseljenih) više nego kompenzira niske stope nataliteta, koje su svugdje u Europi ispod razine zamjene stanovništva.  S druge strane, crvena zona obuhvaća Hrvatsku, Srbiju, Bosnu i Hercegovinu, Sjevernu Makedoniju, Albaniju, Bugarsku, Rumunjsku, Mađarsku, Poljsku, Slovačku, Litvu, Latviju, Estoniju, Grčku, Italiju, Španjolsku, Portugal i Ukrajinu. U tim zemljama broj umrlih već godinama nadmašuje broj rođenih, a negativna neto migracija, posebno odlazak mladih i obrazovanih u bogatije dijelove Europe, dodatno ubrzava depopulaciju.

Europa karta
Foto: UN World Population Prospects

Sličan trend vidljiv je u višegodišnjim podacima, a projekcije UN-a upozoravaju da će se bez promjena u migracijskoj politici i natalitetu u sljedećim desetljećima razlika između „rastuće“ i „smanjujuće“ Europe samo povećavati.

Stručnjaci ističu da je glavni pokretač ove podjele imigracija. Zemlje zapadne i sjeverne Europe privlače radnu snagu izvan kontinenta i iz manje razvijenih dijelova Europe, dok istočne i južne zemlje gube stanovništvo upravo zbog iseljavanja prema zapadu. Pad fertiliteta univerzalan je problem cijele Europe, ali samo one države koje uspijevaju privući migrante uspijevaju izbjeći demografski pad. Sljedeće ažuriranje očekuje se tijekom 2026. godine. 

JA
jamesd
11:41 12.02.2026.

Zapadna Europa će sa porastom stanovništva izgubiti identitet i postati nova afro-arabija. The end. Na dušu EU čelnicima.

HE
Hecim
15:20 12.02.2026.

Bolje je i gubiti stanovnistvo, nego ga dobivati.......iz Bangladesa, Indije, Iraka, Nepala.....Nikakva korist od uvecavanja takvog stanovnistva u HR, samo problemi. U Norveskoj, Svedskoj, Njemackoj i Francuskoj, domace stanovnistvo ne smije navecer niti prosetati vise. svojim gradovima...

Avatar I.Ginjo
I.Ginjo
14:45 12.02.2026.

Alauekber porast. Hvala, ne hvala. Za 10 godina ovi sa zelene karte, domaći, će dolaziti kod nas živjeti.

