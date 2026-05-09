Bivši trener Dinama šalje poruku plavima: Nema veze što je gotovo, uvijek se traži pobjeda

Dinamo i Hajduk u subotu od 16 sati igraju svoj posljednji ovosezonski derbi, plavi su dvaput slavili na Poljudu, dok je u jedinom susretu u Maksimiru upisan remi, dosta i sretan za Dinamo kad je Hoxha pogodio u 12. minuti nadoknade za konačnih 1:1. U ovom derbiju nema nekakve posebne napetosti zbog rezultata, zna se da je Dinamo prvak, da je Hajduk siguran na drugom mjestu. No, ipak je riječ o derbiju, i nikad nije bilo važno kakvo je bodovno stanje između ta dva kluba, ta je utakmice stvar prestiža i uvijek će se u njoj tražiti pobjeda.

Svaki derbi ima posebnu draž

– Dinamo je prvak, ali u ovakvoj utakmici to zacijelo nije previše važno. Svaka utakmica s Hajdukom ima posebnu draž i uvijek se mora pobijediti. Sjećam se naše utakmice s Hajdukom u mojoj prvoj sezoni kao trener Dinama. Bilo je zadnje kolo, a mi smo imali 22 boda više od drugoplasirane Rijeke, na Hajduk i više, pa se opet tražila pobjeda. I pobijedili smo – kazao nam je u razgovoru Nenad Bjelica, bivši trener Dinama.

Dalić sprema iznenađenje za Svjetsko prvenstvo? U avionu za Ameriku mogao bi se naći i igrač Hajduka Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Da, plavi su slavili s 3:1, s dva pogotka Gavranovića i jednim Hajrovića, za Hajduk je tek uspio smanjiti Caktaš.

– Na kraju smo postali prvaci s 25 bodova prednosti u odnosu na Rijeku, još više u odnosu na Hajduk (30, nap.a.). No, želim reći da i bez obzira na tu veliku bodovnu prednost u Dinamu imaš imperativ i želiš sve završiti s pobjedom. Znam da Dinamo više od tri godine nije slavio nad Hajdukom u Maksimiru i to je plavima sigurno dodatni motiv u ovoj utakmici. Vjerujem da će biti dobro vrijeme, da će Maksimir biti pun te očekujem dobru, otvorenu utakmicu jer i Hajduk je počeo bolje igrati.

Ipak, plavi su bili na kraju, pogotovu u proljeće, dominantni i na kraju uvjerljivo slave naslov prvaka.

– Hajduk je na početku proljeća kiksao i tu se Dinamo odvojio i nakon što je ispao iz Europe teško je konkurenciji bilo pratiti tu seriju pobjeda plavih. Ma, odigrao je Dinamo savršeno proljeće, a po meni su rezultati Hajduka u ovoj sezoni prema očekivanjima, pa osvojili su već sad više bodova nego na kraju prošle sezone. Igraju bolje, uz to su promovirali dosta mladih igrača, tako da su vjerojatno i oni zadovoljni ovom sezonu, a onda o sezoni plavih ne treba ni govoriti – kaže Bjelica.

Kako vam se sviđa ovaj novi, potpuno promijenjeni Dinamo?

– Doista je bilo jako puno promjena i puno nepoznanica, došlo je 17 novih igrača, cijeli novi stručni stožer koji dosad nije radio u klubovima na razini Dinama i jasno da je bilo skepse oko svega toga. Bilo je i očekivanih padova, remija i poraza, pa i ružnih poraza u Europskoj ligi, ali momčad je bila u slaganju. Tijekom zimskog prijelaznog roka, kad se "provjetrila" svlačionica bilo je puno bolje. Više trener nije imao 30 igrača i bilo mu je lakše, ostalo mu je četiri-pet veznih igrača, a na početku ih je imao devet. No, Mišić, Stojković i Zajc u veznoj liniji te Beljo u napadu iznijeli su to proljeće Dinama.

No, kažete da su te utakmice uvijek važne, ali i da očekujete dobar i otvoreni nogomet, ne poništava li to jedno drugo, ako je važno, a je, onda sigurno ima i pritiska pa tko zna kakva nas utakmica očekuje. Često smo očekivali dobre derbije pa smo dobili – ništa. Tvrdu i negledljivu utakmicu.

– Nema razloga ovo danas ne bude dobra utakmica jer nema tog rezultatskog imperativa. Ne mora sad Hajduk u Maksimiru braniti bod i drugo mjesto jer je to siguran, a Dinamo se više ne mora boriti za naslov prvaka jer ga je već osigurao. Vjerujem da u ovoj utakmici obje momčadi mogu igrati za pogodak više. Dinamo je ovog proljeća stvarno igrao jako efikasno, zacijelo će ponovno željeti pokazati isto u ovoj utakmici pred svojim navijačima. Istina je da je bilo dosta utakmica Dinama i Hajduka koje su bile 'negledljive', kad igrači samo gledaju da ne pogriješe, sad ne mora biti tako, morali bi biti neopterećeni konačnim rezultatom.

Neće Dinamo kalkulirati

Dinamo nekoliko dana nakon derbija ima i utakmicu finala kupa s Rijekom, možda i u derbiju pomalo bude gledao prema tom finalu u osječkoj Opus areni.

– Neće Dinamo zbog tog finala kalkulirati, sigurno je da će danas željeti slaviti nad Hajdukom, imaju četiri dana do finala kupa, dovoljno da se regeneriraju i psihički i fizički i sigurno je da trener plavih Mario Kovačević neće kalkulirati sa sastavom, poslat će na teren najbolje. Uostalom i pred finale kupa je važno da se u taj susret uđe nakon pobjede nad Hajdukom – zaključio je Nenad Bjelica.

Sad su na potezu treneri Dinama i Hajduka, vidjet ćemo kakva je njihova filozofija prije ovog susreta. Manje je važno što će reći u najavi, ionako će reći da žele pobjedu, ali kad vidimo njihove igračke i taktičke postave, bit će jasnije s kakvom su idejom ušli u ovaj njihov posljednji međusobni derbi u sezoni. Nadamo se da je Bjelica u pravu, da će u Maksimiru istrčati sa željom za nadigravanjem, bez nekakvih kalkulacija, da će se igrati za gol više, a ne da se što manje primi, sve uvjete za dobru otvorenu utakmicu imaju obje momčadi, uz dobar dekor, kakav već može ponuditi stadion u raspadanju.