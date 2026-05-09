Ikona Hajduka: Livaja nije postao lošiji igrač, situacija je utjecala na njega

Iako je raspoloženje u Hajduku uoči velikog derbija prilično splasnulo s obzirom na činjenicu da je Dinamo već neko vrijeme prvak, derbi ipak uvijek nosi posebnu važnost. U najavi današnjega maksimirskog dvoboja Dinama i Hajduka u sklopu 34. kola HNL-a (16 sati) to je potvrdio i legendarni Ivan Iko Buljan, koji je u Hajduku prošao baš sve – deset je godina bio izrazito uspješan igrač, a potom je bio trener i sportski direktor.

– Moram priznati da derbi ipak nema onaj naboj ako nije riječ o borbi za prvo mjesto i ako je sve riješeno. Ali dobro, derbi je uvijek derbi. I jedna i druga strana htjet će pošto-poto dobiti tu utakmicu bez obzira na natjecateljsku važnost. Uvijek je tako bilo u derbijima Hajduka i Dinama.

Dobre promjene u Hajduku

Trener Hajduka Gonzalo Garcia još nije uspio pobijediti ni u jednom derbiju na klupi Splićana iako je kao trener Istre znao pobjeđivati i Dinamo i Hajduk. Je li to Urugvajcu dodatna motivacija?

– Sigurno je maksimalno motiviran te želi pobijediti po svaku cijenu. On će nastojati učiniti sve kako bi pobijedio. Normalno je da mu je želja pobijediti novog prvaka, posebno zato što ga ove sezone još nije pobijedio.

Kakav je vaš dojam o radu Gonzalu Garcije u Hajduku ove sezone?

– Teško je o nekomu govoriti ovako sa strane. Nemam uvid u to kako radi, kako razgovara, kako se ponaša. Zbog svih tih stvari jednostavno još ne mogu znati je li dobar, loš ili osrednji trener. Vrijeme će pokazati tko je i što je.

Garcijin prethodnik Gennaro Gattuso odradio je cijelu sezonu na klupi Hajduka, a Garcia će, po svemu sudeći, ući u svoju drugu sezonu na poziciji trenera. Ohrabruje li vas strpljenje koje Hajduk sada pokazuje prema svojim trenerima u odnosu na prošla vremena?

– Budući da sam radio taj posao i poznajem situaciju, ja sam izrazito protiv čestih smjena trenera. Pretjerano je bilo tako svako malo mijenjati trenera jer, kada dođe novi trener, ne poznaje situaciju, ne poznaje igrače. Taj novi trener ima neke informacije, ali se još sam mora uvjeriti u jako puno toga što se tiče igrača. Nije dobro nemati strpljenje s trenerom. Povijest nam pokazuje da smo imali puno slučajeva u kojima trener visi na rubu otkaza, ali onda mu se da povjerenje i poslije napravi izvanredne rezultate. Ni treneri nisu strojevi, u danom trenutku može biti puno različitih razloga zašto nije došlo do željenih rezultata, ne mora odmah razlog biti manjak kvalitete trenera. Dobro je da Hajduk sada ima malo više strpljenja.

Kapetan Marko Livaja ovu je sezonu odigrao nešto ispod izrazito visokih standarda na koje nas je naviknuo. Što vi kažete o njegovoj budućnosti u klubu?

– Jednom prilikom, prije dvije-tri godine, rekao sam da su Hajduk s Markom i Hajduk bez Marka dvije potpuno različite momčadi. Činjenice to i dokazuju. Nije Marko ove sezone ništa lošiji igrač nego što je bio prije, nego je ova cjelokupna situacija oko Hajduka sigurno utjecala i na njega, pa možda ni motivacija nije bila toliko prisutna. S Markom treba imati strpljenja jer je on i dalje najbolji igrač Hajduka.

Pod vodstvom Gonzala Garcije ove je sezone u Hajduku znatno porasla minutaža mladim igračima i igračima iz nogometne škole. Kako gledate na to?

– Po pravilu je to dobra stvar. Kada je netko talentiran i vidi se da bi mogao postati kvalitetan igrač, morate za njega imati strpljenja. Ne možete nakon samo jedne ili dvije slabije utakmice odmah maknuti tog igrača. Ako je trener donio procjenu da je neki mladi igrač dobar za momčad, onda ga mora malo istrpjeti. Seniorske su utakmice velik izazov za mlade igrače, i u početku ne treba od njih ništa pretjerano očekivati. Mladi su igrači motivirani, ali moraju se naviknuti na puno toga.

Publika blizu terena

Uzimajući u obzir Dinamovu dominaciju ove sezone, može li Hajduk dugoročno gledano u idućim sezonama uopće "uhvatiti" ovakav Dinamo?

– Neće biti lako. Očito je koliko je Dinamo bolji. Ne samo da rezultati to dokazuju, već imam dojam da Dinamo neke stvari radi drukčije. Naravno, najvažnije je da Dinamo ima znatno kvalitetniju momčad. U tom dijelu ne vidim da će se situacija u skorije vrijeme promijeniti iako se tome nadam. Čini mi se da Dinamo, za razliku od Hajduka, ima viziju i strpljenje kad je riječ o sportskoj politici. Bitna je vjera u igrače, trenere i momčad.

Za kraj, kakvo je vaše stajalište o gorućoj temi – poljudskom stadionu?

– S obzirom na tradiciju i navijače kluba, Hajduk zaslužuje imati pravi nogometni stadion. Time želim reći moderni stadion na kojem je publika blizu terena. Na sadašnjem Poljudu to je sve nekako udaljeno iako su navijači Hajduka žestoki. Bilo bi bolje za Hajduk da ima navijače bliže igračima. Takvo je moje mišljenje – kazao je Ivan Buljan.