Fruk: Hajduk nam je idealna utakmica za vratiti osmijeh na lica

Trener aktualnog prvaka i najbolji igrač Rijeke najavili su Jadranski derbi koji se igra u subotu na Rujevici, od 18 sati. Domaća momčad u dvoboj ulazi s osme pozicije na ljestvici i 14 osvojenih bodova, dok Splićani, s 29 bodova i pozitivnom gol-razlikom +14, predvode prvenstvo nakon 13 odigranih kola.

Dvoboj su na konferenciji za medije najavili trener Rijeke Victor Sanchez i igrač Toni Fruk.

- Znam značenje ove utakmice od prvog dana otkako sam došao u Rijeku. Razumijem ovakvo rivalstvo, povijesno rivalstvo. To su najbolji sastojci za nogomet. Sada se suočavamo s ovom vrstom utakmice i ja sam potpuno motiviran, s pozitivnim očekivanjima za utakmicu - rekao je Sanchez.

Otkrio je i što trebaju napraviti da bi slavili.

- Trebat ćemo biti pametni na terenu, raditi stvari kako treba, biti konstantni, pronaći dobru ravnotežu između obrane i napada, iskoristiti prilike koje stvorimo.

Hrvatski reprezentativac Toni Fruk ovu utakmicu smatra idealnom za preokret sezone.

- Teška utakmica za nas, ali vjerujemo da ju možemo dobro odraditi. Idealna utakmica za vratiti samopouzdanje koje je malo poljuljano, i da vratimo osmijeh na lica naših navijača. Znamo da su u dobroj formi, ali dobri smo u derbijima ove sezone i nadam se da ćemo ovo odraditi najbolje dosad - zaključio je Fruk.