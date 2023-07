Frka-Petešić: I šah se igra digitalno a ništa nije izgubio od višestoljetne tradicije

Uz Garija Kasparova, jednog od najvećih šahista svih vremena, počasni predsjednik Organizacijskog odbora SuperUnited Croatia Grand Chess Toura u Zagrebu je i Zvonimir Frka-Petešić, predstojnik Ureda Predsjednika Vlade Republike Hrvatske.

Veliki je zaljubljenik i poklonik šaha, a neslužbeno slovi za najboljeg šahista među našim uglednicima iz političkog i javnog života. Neizostavno sudjeluje na simultankama sa sudionicima Grand Chess Toura na otvaranju zagrebačkog šahovskog spektakla, a povukao je i prvi potez drugog dana rapid turnira u Kristalnoj dvorani hotela Westin.

Simbolički je počeo partiju između dvojice najviše rangiranih igrača u Zagrebu, prvog na svjetskoj ljestvici Norvežanina Magnusa Carlsena i trećeg Fabiana Caruane. Ostao je, koliko su mu obveze dopuštale, i pogledati partije uživo a u stanci je pristao i na kraći intervju u kojem je iznio samo mali dio velikog znanja koje posjeduje o šahu.

Predsjednik Vlade RH Andrej Plenković na otvaranju 4. SuperUnited Croatia Grand Chess Toura naglasio je važnost turnira za promociju šaha za Hrvatsku, a isto tako i za promociju Hrvatske na šahovskoj karti svijeta. A dio svoje naklonosti prema šahu zacijelo mu je prenio i šef njegova ureda.

- Premijer Plenković također jako voli šah, premda ga sad ne stigne igrati. Naučio je već igrati i sina, a osobno uvijek dolazi na otvaranje Croatia Grand Chess Toura. Organizatorima Grand Chess Toura to puno znači jer time pokazuje punu potporu ovom velikom događaju. Igrači mi u kratkim susretima kažu da su počašćeni time što Predsjednik Vlade RH otvori turnir, osobno ih sve pozdravi i poželi im sve najbolje.

Vlada RH je bez oklijevanja prihvatila pokroviteljstvo već četvrtu godinu nad SuperUnited Croatia Grand Chess Tourom. Vlada pomaže i sufinancira, jer koliko je turnir značajan za hrvatski šah toliko je i za promociju Hrvatske.

- Svjesni smo da je Croatia Grand Chess Tour sjajna prilika i velika čast za Hrvatsku. Takav događaj je iznimna prilika za hrvatski šah, jer svi naši šahisti, pogotovo mladi, mogu iz prve ruke vidjeti najbolje. U Zagrebu je osam igrač iz svjetskih Top 20, a šestorica su u Top 10. Na jednom mjestu su peterostruki prvaci svijeta Magnus Carlsen i Viswanathan Anand, pa naš Gari Kasparov koji je bio šesterostruki svjetski prvak. Sad ne igra, ali znamo da je Gari spiritus movens cijelog ovog događaja. Istaknuo bih da Croatia Grand Chess Tour nije jedan od turnira, nego možda i najvažniji u svijetu, a to redovito potvrđuje razina sudionika. Magnus Carlsen redovito dolazi u Zagreb, Anand također.

Kada ste i na koji način ušli u svijet šaha i koliko danas stignete igrati?

- Naučio me otac kao dijete, igrao sam s braćom, a kako smo živjeli u Parizu, kasnije sam igrao u ŠK Croatia u Parizu. Kad je počeo rat u Hrvatskoj, prestali smo se baviti šahom, već smo gledali kako pomoći domovini, od humanitarne pomoći nadalje. U studentskim danima sam se bavio šahom iz zabave, za okladu igrao partije, igrao bih i naslijepo, to mi je bio izazov. Volim zaigrati no na ovoj dužnosti nemam puno vremena.

U koju biste se kategoriju svrstali po jačini igre?

- Nisam klupski igrač i nemam klasifikaciju u ELO bodovima. Teško je dati neku klasifikaciju, zavisi igrate li minutu, pet, deset ili sat vremena. Teško je precizno klasificirati, brzo možete pasti. Nisam siguran koliko je to što je on line pouzdano.

Svake godine na otvaranju ovog turnira igrate simultanke!?

- To je kao san, nevjerojatno. Zadovoljstvo je to za sve ljubitelje šaha i zahvalan sam Zlatku Klariću i Šahovskom klubu E4 na toj prilici.Oni su s ovim turnirom pozicionirali Hrvatsku na svjetsku šahovsku kartu. Zahvalan sam gospodinu Klariću što mi je ponudio da uz Garija Kasparova budem počasni predsjednik.

Tko vas je na simultanki posebno impresionirao?

- U revijalnim simultankama svaki od igrača povuče tri poteza, pa onda slijedi drugi i tako redom. Teško je dobiti uvid no dojmio me Firouzja koji je, došavši do moje ploče, u pola sekunde snimio poziciju i odigrao. Meni je stvarno zadovoljstvo što sam izdržao 57 poteza, dakle gotovo dva puna kruga od po 11 igrača, jer u svakom krugu odigraju se 33 poteza. Drago mi je da je naš mladi Ivano Močić pobijedio, to će mu biti uspomena za cijeli život. Uvijek se može pohvaliti da je pobijedio 11 velemajstora, tri prvaka svijeta. Hrvatska se pak može pohvaliti da je jedina zemlja na svijetu koja ima šahovnicu na svojoj zastavi. Najstariji sačuvani hrvatski grb imao je 64 polja, onaj od 1. 1. 1527. na Cetingradskoj povelji. Nakon Sabora u Cetinu, kada je hrvatska vlastela nakon pogibije Ladislava Napuljskog na Mohačkom polju 1526., kad su odabrali Habsburgovca za prijestolonasljednike, na tom pečatu najstariji hrvatski grb je bio osam puta osam crveno-bijelih polja, prava šahovska ploča. Prema tome, domovina smo šaha, barem u heraldičkom smislu.

Još je neke zanimljivosti iznio ovaj veliki zaljubljenik u misaonu igru na 64 polja.

- Šah je sjajna igra, koja nikad nikome neće dosaditi. Nema šanse da se dvaput odigra ista partija, jer je prema nekakvim procjenama broj mogućih partija, takozvani Shannonov broj, 10 na potenciju 100, dakle jedan i sto nula. Ta se odnosi na procjene smislenih šahovskih partija. Broj onih s nekim glupim potezima je i veći. Više je mogućih partija šaha nego elementarnih čestica u svemiru kojih je 10 na potenciju 78. Dakle, više je partija šaha, nego elektrona, protona i neutrona u cijelom poznatom svemiru. Prema tome, sigurno se neće dogoditi da će dva igrača odigrati neku istu partiju.Na Zemlji se smatra da je 10 na 23 zrna pijeska, toliko je atoma u gramu vode i toliko zvijezda u poznatom svemiru, a čestica elektrona, neutrona i protona je u svemiru je 10 na 78. a partija šaha je 10 na stotu. Ako ne možete zamisliti koliko je toga u svemiru možete zamisliti koliko je zrnaca pijeska ne samo u Sahari nego na svim plažama na zemlji a od toga je puno više mogućih partija šaha.

Od igara starog svijeta naš sugovornik cijeni još dvije.

- Postoje tri igre starog svijeta i njih sam naučio igrati svoje kćeri jer ih smatram općom kulturom. Uz šah koji je obilježio Europu i Ameriku to su kineski šah go koji je obilježio istočnu Aziju te awele koji je obilježio Afriku. Awele je 90 posto taktika i 10 posto strategija, go je 90 posto strategija i 10 posto taktika, a šah je pola-pola. U šahu ste i satnik i general, i taktičar i strateg to je ljepota šaha, to je doista specifičnost šaha. Usudio bih se reći da je šah izuzetno koristan u razvijanju vještina koje su posebno korisne mladima, u mnogim profesijama i životnim situacijama. Razvija logiku, kombinatoriku, sposobnost apstrahiranja, razvija kontrolu emocija jer vidite potez koji bi mogao biti koban za vas i nadate se da ga protivnik nije vidio. Ne smijete to ničime odati i pokazati. Isto tako, razvija strpljenje i samokontrolu. Strpljenje u smislu da problem rješavate iz poteza u potez, ne možete preskakati poteze, učite se poštivanju pravila i sve su to vrlo korisne vještine kao i fair-play, naravno. Razvija se i pamćenje, algoritamsko razmišljanje, djelovanje prema nekom planu. Morate povezivati kako će vaš potez utjecati na protivnika, sve što u svakodnevnom životu olakšava rješavanje kompleksnih problema i situacija. Igra je to stara više od tisuću godina i ona će nadvladati sve ove kratkotrajne igrice koje se razvijaju i koje nemaju taj potencijal. Šah se potpuno prilagodio suvremenom svijetu, najviše na digitalnim platformama. Ušao je potpuno u digitalizaciju i četvrtu industrijsku revoluciju. I šah se igra digitalno a ništa nije izgubio od višestoljetne tradicije.

Po nekim procjenama, u svijetu 600 milijuna ljudi igra šah redovno. Nije li to fascinantno?

- Sjećamo se čuvenog dvoboja Kasparova i Deep Bluea, kad je računalo prvi put pobijedilo čovjeka. To je tada djelovalo nestvarno. To je toliko obilježilo to vrijeme, kao globalna vijest, govori o tome kako šah zahtijeva ljudske vještine i sposobnosti a činjenica da je računalo pobijedilo svjetskog prvaka puno je doprinijela razvoju umjetne inteligencije koja je danas nešto što nas okružuje. Bez šaha razvoj umjetne inteligencije sigurno ne bi išao smjerom koji sada ubrzano ide. U međuvremenu računala su se razvijala još više. Prije nekoliko godina računalo je pobijedilo svjetskog prvaka u gou, a go ima 10 na potenciju 2000, dakle još puno više mogućih partija od šaha i puno teže je programirati. No, ono što šah ima puno više od goa je puno više strategija a puno manje taktike.

Premijer Plenković je na otvaranju turnira naglasio značaj šaha za razvoj djece ali i odraslih u profesionalnom životu.

- Premijer voli šah ali ga nema prilike igrati. Znam da je i sina naučio igrati šah što pokazuje interes koji osobno ima prema toj igri. Činjenica da redovito dolazi na otvaranje Grand Chess Toura je nešto što organizatori ove serije turnira u drugim zemljama nemaju. Hrvatska u tome doista pokazuje podršku Vlade na najvišoj razini. Iz razgovora s igračima, oni su počašćeni da gotovo svaki put premijer osobno dođe, pozdravi ih i poželi im sve najbolje. To je ono što Vlada nastoji raditi, financijski i logistički pomažući i porukama, kako bi tu sjajnu igru približila najširoj javnosti. To je drevna igra koja je apsolutno u korak s potrebama suvremenog svijeta.

Na koji način šah vama pomaže u svakodnevnim profesionalnim obvezama, je to pomoglo vama i donijelo prednost?

- Šah pomaže samokontroli i mirnoći jer doista morate znati kontrolirati svoje emocije. U našem intenzivnom poslu, koji je 200 na sat, može biti puno stresa, jako je važno ostati hladne glave, da se ne rade greške u koracima, da se donose prave odluke u pravom trenutku. To bih povezao sa situacijom kad morate različitih stvari uzeti u obzir i odabrati najbolji način kako im pristupiti i ne raditi pogreške u koracima.

Velika je uloga u dovođenju Grand Chess Toura u Zagreb utemeljitelja te serije Garija Kasparova. Koliki je značaj za Hrvatsku to što je on hrvatski državljanin?

- To je velika čast za Hrvatsku i zapravo pokazuje jedno iskreno prijateljstvo i iskreni odnos Garija Kasparova prema Hrvatskoj u koju dolazi duže od 30 godina. Svi se sjećamo još početkom 90-tih svega što je Gari radio za vrijeme Domovisnkog rata i u Vukovaru. Njegov angažman na popularizaciji šaha i u korist Hrvatske koja tada bila žrtva agresija kao što je danas Ukrajina, pokazuje jednu konzistentnost Garija i u političkom smislu gdje je uvijek na pravoj strani, na strani obrane pravde, mira, demokracije, istinskih humanih vrijednosti. On je u tome vrlo iskren i politički vrlo razborit čovjek.

Koliko znači inicijativa Garija Kasparova za uvođenje šaha u škole