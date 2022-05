Francuski mediji raspisali hvalospjeve o bivšem adutu Dinama: On je probudio klub

Hrvatski reprezentativac Lovro Majer bio je junak pobjede Rennesa u 35. kolu francuske Ligue 1. Majer je zabio dva gola za 2-0 domaće slavlje protiv St. Etiennea. Majer je odigrao odlično cijelu utakmicu, a sve je začinio po jednim pogotkom u svakom poluvremenu. Zabio je time četvrti i peti prvenstveni gol ove sezone, a ujedno je svoju momčad učvrstio na trećem mjestu ljestvice. Rennes je u lovu na drugoplasirani Marseille koji ima tri boda više, ali i utakmicu manje. Treba izdvojiti pogodak u 41. minuti kada je Majer u trku primirio loptu prsima i iz prve je pospremio u suparničku mrežu.

Podsjetimo, Majer je u Francusku stigao prošloga ljeta iz Dinama, a sve je oduševio i tom odlukom i rezultatom same odluke. Naime, u Rennesu je postao kreator igre, predvodnik napada, a to pokazuje iz utakmice u utakmicu i to vide i tamošnji kolege novinari koji su ispisali hvalospjeve o Hrvatu.

Foto: Norbert Scanella / Panoramic / Bestimage

"Lovro Majer probudio je sterilni Rennes. Prvo je sjajno iskoristio loptu koja se odbila do njega i pokazao tehničku potkovanost krasnim pogotkom, a onda je ponovno pokazao zašto je nositelj Rennesa. Nakon loše reakcije Mangale zabio je i drugi gol te pokazao da upravo on nosi Rennes prema Ligi prvaka", piše FootMercato.

L'equipe dodaje: "Jednostavno se mora zaključiti da Majer voli Zelene. Čak i kad igraju kao Bijeli, što je sinoć bio slučaj. U prvoj utakmici je Saint-Etienne potopio s tri asistencije, a sada mu je dao dva gola."

St. Etienne nastavlja svoju borbu kako bi se spasio ispadanja, a iza njega na ljestvici su i dalje samo Bordeaux i Metz.

Ligue 1, 35. kolo:

Rennes - St. Etienne 2-0 (Majer 41, 84)

Lens - Nantes 2-2 (David Costa 67, Kalimuendo-Muinga 81-11m / Simon 8, 32)

Petak:

Strasbourg - PSG 3-3 (Gameiro 2, Verratti 75-ag, Caci 90+2 / Mbappe 23, 68, Hakimi 64)