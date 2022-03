FOTO Željeznim škarama odvajali vrat navijača od gola, drugi huligan tukao policajca

Susret Evertona i Newcastlea je obilježio prosvjednik koji se odmah početkom drugog poluvremena plastičnom žicom vezao oko vrata za vratnicu. Redarima je trebalo čak osam minuta da ga oslobode, a prosvjednik je nosio majicu s matpisom "Zaustavite naftu".

Skupina koja je preuzela odgovornost za prekid je putem twittera objavila: "Naša vlada nas je izdala jer financira nova naftna plja u Sjevernom moru. Nova nafta znači uništavanje budućnosti naše djece. To je objava rata malim otočnim državama i znači patnju za najsiromašnije i najmarginaliziranije u svim regijama".

Krajem prošle godine Newcastle je dobio nove vlasnike iz Saudijske Arabije.

Prekid je trajao gotovo deset minuta, a redari su čak koristili željezne škare kako bi mladića maknuli sa stative, no tek je onda krenuo pravi šou. Name, mladić se nije tako lako dao manknuti s mjesta pa su ga doslovno redari uzeli za ruke, noge, trup, samo da bi ga položili horizontalno i tako iznijeli s travnjaka. Dok su to činili, s tribina su doletjele boce, čaše i drugi predmeti.

This evening, Louis, a 21 year-old supporter of Just Stop Oil, locked on to the goalpost at Goodison Park wearing a Just Stop Oil t-shirt, causing the referee to briefly stop play.



When explaining why he has chosen this action, Louis said: pic.twitter.com/XqjaYFIDyz