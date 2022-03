FOTO Pogledajte štetu veću od 50 tisuća kuna na autobusima nakon derbija na Poljudu

Najčešće se nakon derbija Dinama i Hajduka lamentira o suđenju, često su se znali vući repovi zbog toga, uvijek bi se netko žalio, nešto bi bilo nekome sporno u odlukama arbitra utakmice. No, nakon subotnjeg derbija takvih repova nema, sudac nije napravio ozbiljniju grešku i nitko ga i ne spominje, što je znak da je dobro obavio svoj posao. No, to ne znači da nema drugih repova. Naime, “uvod” u subotnju utakmicu na Poljudu bio je žestok. Dok je prilazio stadionu, autobus u kojem su bili igrači i stručno vodstvo plavih zasut je kamenjem, čašama i bocama. Nekoliko je stakala na autobusu razbijeno. Srećom, nitko nije ozlijeđen iako je lako mogao biti u takvom nerazumnom napadu.

A kraj derbija bio je u sličnom tonu.

Naime, šteta na šest zglobnih autobusa Prometa, koji su za vikend vozili navijače Dinama od Dugopolja do Poljuda, procjenjuje se na 50 tisuća kuna, piše Dalmatinski portal.

- Za prijevoz navijača zatraženo je osam autobusa. Na šest ih je evidentirana šteta. Razbijena su stakla, devastiran interijer - reko je direktor Prometa, Miroslav Delić, za navedeni portal. Autobusi su na popravku i očekuje se da će za koji dan ponovno na cestu. Delić kaže kako za sada nisu podnijeli kaznenu prijavu policiji za oštećenje i uništenje tuđe stvari.

Foto: Promet Split



No, neće sve ostati na razbijenim prozorima autobusa, Dinamo je odlučio podnijeti kaznenu prijavu “zbog dovođenja u opasnost opće opasnom radnjom i zločina iz mržnje”. Tražit će i nadzor Ravnateljstva policije nad radom i postupanjem PU splitsko-dalmatinske, koja je propustila spriječiti napad iako su neposredno prije toga napadnuti i autobusi s Dinamovim navijačima.

Dinamov autobus napadnut je oko 16.15 na križanju Zrinsko-Frankopanske i Ulice Mediteranskih igara, blizu Poljuda. Policija očito nije dobro obavila svoj posao jer se takav napad nije smio dogoditi i sigurno ga se moglo spriječiti. No, osim što bi splitska Policijska uprava mogla dobiti nekakve sankcije svojih šefova, teško da će oni koji su bacali kamenje i boce na autobus biti pronađeni. Nikad nisu pronađeni ni oni koji su na Poljudu nacrtali svastiku. Napomenimo i da su se navijači Dinama žalili na tretman.