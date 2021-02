FOTO Ronaldo otkrio plan za mirovinu, ali pažnju je ukrao detalj vrijedan 10.000 kuna

Cristiano Ronaldo proslavio je 36. rođendan, ali njegovo tijelo i um su barem deset godina mlađi. Portugalac već 20 godina daje vrhunske performanse i na treninzima i na utakmicama, a za sve su zaslužni detaljni planovi prehrane, spavanja, treninga i svega ostalog. Alkohol i kofein nisu na njegovom meniju, a uvijek je najbitnije sve prilagoditi njemu kako bi pružio maksimum.

- Imam 36 godina. Nevjerojatno. Čini se kao da je jučer bilo kada sam započeo ovo putovanje puno avantura. Sjećam se svoje prve lopte, momčadi, prvog gola... Vrijeme leti! - napisao je Kiki na Instagramu pa nastavio:

- Od Madeire do Lisabona, od Lisabona do Manchestera, od Manchestera do Madrida, od Madrida do Torina. Ali više od ičega, iz dubine moga srca do svijeta. Dao sam sve što sam mogao, nikada se nisam suzdržavao. Uvijek sam se trudio dati najbolju verziju sebe. Zauzvrat ste mi dali ljubav i divljenje i neizmjernu podršku. Za sve to vam nikada nisam uspio dovoljno zahvaliti. Nisam to mogoa učiniti bez vas.

- Dok slavim 36. rođendan i mojih 20 godina profesionalnog nogometa, žao mi je što vam ne mogu obećati još 20 godina ovoga. Ali ono što vam mogu obećati je da dok god budem igrao, dat ću 100% od sebe.

- Hvala vam još jednom na vašoj podršci i divnim porukama tijekom dana. Puno mi znači i imate svi posebno mjesto u mome srcu - zaključio je portugalski maestro.

To je napisao uz fotografiju sa svojom obitelji, ali ona koja je plijenila pažnju je njegova odabranica Georgina Rodriguez u mini haljini pripijenoj uz tijelo brenda Louis Vuitton i vrijednoj 1.300 eura.