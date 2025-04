FOTO Provokativni transparent dočekao hajdukovce. U Varaždinu ih čeka velika borba

Hajduk večeras od 18.45 igra utakmicu 30. kola Hrvatske nogometne lige protiv Varaždina. Bijeli na sjever putuju s bodom manje od Rijeke i tek tri više od Dinama. Ukoliko se ne domognu tri boda, bit će u velikom problemu i rivali će još ozbijnije zaprijetiti njihovim šampionskim ambicijama. S druge strane, Varaždin je tijekom čitave sezone vrlo opasan, a to pokazuju i borbom za četvrto mjesto sa Slaven Belupom.

Kako to nerijetko biva kada Hajduk gostuje, brojni navijači su se zaputili podržati klub. Očekuju se pune tribinine varaždinskog stadiona, a na putu ih je dočekala i provokatina poruka. "Titovi đaci, nikad prvaci", pisalo je na transparentu postavljenom na nadvožnjaku iznad autoceste. Fotografiju možete pogledati OVDJE.

U srijedu je PU Vraždinska objavila upute za domaće i gostujuće navijače na stadionu. Bit će otvoren od 16.45, a posjetiteljima su preporučili raniji polazak da bi izbjegli gužve te podsjetili da poštuju upute i pravila organizatora, kao i naredbe policajaca u prometu i na stadionu. Također su upozorili kako sve do 22 sata odlečkuju pojačani promet oko stadiona te stanovnicima Varaždina preporučuju da ih zaobiđu.

"Od 15 do 22 sati bit će zatvorena Zagrebačka ulica od raskrižja s ulicom Frana Supila i rotora kod trgovačkog centra Kaufland. Iz smjera grada bit će dozvoljen prolaz gledateljima koji dolaze na utakmicu, do skretanja za Tehnološki park, i to samo poradi parkiranja o okolnim parkiralištima. Molimo ostale sudionike u prometu da koriste zaobilazne ceste. Preporučujemo posjetiteljima koji dolaze svojim vozilima na utakmicu, da koriste parkirališta kod gradskih bazena i Tehnološkog parka u Zagrebačkoj ulici i prostor Autokluba Varteks. Ulaz na parkiralište Autokluba Varteks iz smjera Gospodarske ulice bit će za navijače gostujućeg kluba, dok će za sve ostale ulaz biti iz Biškupečke ulice", navode u priopćenju.