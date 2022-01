Pojavile se fotografije pred deportaciju: Đoković utučen, Ivanišević pored njega

Novak Đoković će danas u 12:30 napustiti Australiju, javljaju austrijski mediji nakon što prvi tenisa svijeta nije dobio vizu te države.

Đoković će letjeti do Dubaija, a onda presjesti na let za Beograd. Očekuje se da će u Srbiji biti sutra prijepodne.

Na društvenim mrežama pojavile su se prve fotografije prije deportiranja Đokovića. Vidi se utučeni srpski tenisač, a pored njega je njegov trener Goran Ivanišević.

Novak Djokovic leaves the Marhaba lounge at Melbourne Airport for flight back to Europe. pic.twitter.com/Rg2D1XTTwW