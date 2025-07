FOTO Luka Modrić je potpisao za Milan! Pogledajte prvu fotografiju Hrvata s novim dresom

Stigao je dan koji su mnogi obožavatelji nogometa s nestrpljenjem čekali. Luka Modrić je odavno dogovorio sve uvjete s Milanom i danas dolazi na San Siro. Cijela operacija odvit će se upravo danas, u ponedjeljak, kada se očekuje Lukin dolazak u Milano. Dan će mu u Italiji započeti rigoroznim liječničkim pregledima u klupskim prostorijama. Ukoliko, kao što se očekuje, prođe sve testove bez problema, uslijedit će potpisivanje ugovora kojim će se i službeno obvezati na vjernost sedmerostrukom prvaku Europe.

17.59 Prema informacijama iz talijanskih medija, u Milanu će Modrić zarađivati oko 3,5 milijuna eura godišnje, dosta manje nego u Realu, ali novac nikad nije bio njegova glavna motivacija več igranje na visokom nivou.

17.55 Prva Modrićeva fotografija s dresom Milana

17.10 Modrić je napustio hotel i krenuo na potpis ugovora. Uskoro će biti službeno predstavljen kao novi igrač AC Milana.

16.58 Glavni ulaz u hotel Melia je krcat. Nalaze se tu novinari, navijači, osiguranje i osoblje Milana. Okolno područje je ograđeno, a iščekivanje raste, prenosi Gazzeta. Stigao je i predsjednik Milana Scaroni.

16.04 Modrić je na svom Instagram profilu promijenio opis u kojem sada piše AC Milan football player, odnosno u prijevodu "Nogometaš AC Milana".

15.25 - Prema pisanju Gazzette, Modrić se uputio prema bolničkom centru Ambrosiano gdje treba dovršiti postupak liječničkog pregleda, no poznato je da će ugovor potpisati oko 17 sati.

15.03 - Iz Milana stižu vijesti kako je Luka Modrić završio s liječničkim, slijedi potpisivanje ugovora, trenutak kojeg navijači s nestrpljenjem očekuju. Prolazeći između obožavatelja dijelio je autograme i slikao se, a izjavio je i poznatu uzrečicu: "Forza, Milan!"

12.55 - Milan je na TikToku objavio prvo obraćanje Luke Modrića navijačima. "Ciao svima! Upravo sam sletio u Milano. Jako sam sretan što sam ovdje i što započinjem novo poglavlje svoje karijere. Svima šaljem velik zagrljaj", rekao je kapetan u videu.

12.24 - Manji broj navijača, uglavnom djece, došao je pozdraviti Modrića ispred milanske bolnice u kojoj će obaviti liječnički pregled, pišu talijanski mediji. Prisutno je mnoštvo fotografa i predstavnika medija, a već gužva očekuje se na predstavljanju nakon potpisa.

11.55 - "Jako sam sretan što sam ovdje. Čekaju me veliki izazovi, bit će vremena za razgovor o tome", rekao je Modrić za Gazzettu dello Sport prije no što je napustio zračnu luku.

11.40 - Stigle su prve snimke Luke Modrića iz milanske zračne luke. Čini se dobro raspoložen i spreman za velik korak u karijeri.

11.25 - Luka Modrić je sletio u Milan javljaju tamošnji novinari i insajderi koji ga čekaju u zračnoj luci.

