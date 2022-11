FOTO Kako da ne: Katarci objavili da je na utakmici bilo više gledatelja nego što stadion ima mjesta

Katar teško puni stadione u početnim utakmicama Svjetskog prvenstva 2022. Dijelom su krivac manje atraktivne utakmice grupne faze natjecanja, a dijelom činjenica da je odlazak u Dohu za navijače pravi luksuz.

Tako smo u prva dva dana Mundijala mogli svjedočiti djelomično neispunjenim tribinama, pogotovo u premijernom susretu Katara protiv Ekvadora, kada su nezadovoljni domaći navijači počeli napuštati stadion.

A ono što se dogodilo na današnjoj utakmici između Senegala i Nizozemske prije svega može dobro nasmijati. Naime, na stadionu Al Thumama objavili su kako je službena brojka posjetitelja utakmice ukupno 41.721.

To bi bilo u redu da stadion zapravo nema svega - 40 tisuća sjedećih mjesta! I, da, naravno, dio mjesta nije ostao prazan.

The attendance for Senegal vs. Netherlands was announced as 41,721.



The official capacity of the Al Thumama Stadium stadium in Qatar is 40,000.



Here are some photos of the stands...#QatarWorldCup2022 pic.twitter.com/09jdf9TNTf