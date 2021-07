FOTO Kakav doček trenera koji obožava Modrića: Tisuće navijača na ulicama Rima

Nekoliko tisuća navijača AS Rome dočekalo je u petak u Rimu novog trenera momčadi Josea Mourinha.

Portugalski trener došao je u Rim privatnim zrakoplovom kojim je upravljao vlasnik Rome Dan Fridkin.

Mourinho je u svibnju ove godine potpisao trogodišnji ugovor s talijanskom momčadi.

Foto: ALBERTO LINGRIA/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL Jose Mourinho arrives in Italy to take up his position as AS Roma coach Soccer Football - Jose Mourinho arrives in Italy to take up his position as AS Roma coach - Ciampino airport, Ciampino, Italy - July 2, 2021 Roma fans with a flags as they wait for Jose Mourinho to arrive REUTERS/Alberto Lingria ALBERTO LINGRIA

U dosadašnjoj karijeri 58-godišnji Mourinho vodio je, između ostalih, Porto, Chelsea, Inter, Real Madrid, Manchester United i Tottenham. Dva puta je osvojio trofej Lige prvaka, vodeći Porto u sezoni 2003/04 i Inter iz Milana u sezoni 2009/10.

Roma je prošle sezone završila kao sedma u Serie A, a ove sezone igrat će u novoformiranom europskom natjecanju Konferencijskoj ligi.