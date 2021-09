FOTO Jelena Đoković poslala snažnu poruku na majici, Novak nije ostao ravnodušan

Prvi reket svijeta Novak Đoković plasirao se u osminu finala US Opena, a na zadnjem odigranom meču ga je prvi put od starta turnira bodrila supruga Jelena. Ona je doputovala u New York dan prije tog meča, a veliku pažnju privukla je majica koju je Jelena nosila.

"Ja trčim sa svojim vukom" piše na majici uz fotografiju Novaka, ispod koje se nalazi silueta vuka.

"Moja supruga Jelena je došla jučer, i bilo je lijepo vidjeti je u loži jer je ona meni uvijek velika podrška. Djeca su ostala kod kuće, tako da sada i mi možemo imati malo našeg privatnog vremena, kada nemam mečeve i obaveze", otkrio je Novak koji čak niti ne odsjeda u New Yorku, već u New Jerseyu.

"Nismo u New Yorku jer odsjedamo u New Jerseyu. Osjećam manje opterećenje gradom i energijom koja čini New York posebnim i uzbudljivim gradom. Međutim, to za mene postane opterećujuće već nakon tjedan dana i dobro je za mene što spavam van grada, što provodim vrijeme na čistom zraku i povezan s prirodom. Tamo imam mogućnost i da treniram i trenutno ne provodim puno vremena u gradu, što mi više odgovara jer sada svaki gram energije koji uspijem sačuvati za meč je jako bitan" kaže Novak.