FOTO Hrvatska je sletjela u Katar, pogledajte fotografije i trenutak izlaska vatrenih iz aviona

Najbolji hrvatski nogometaši doputovali su u Katar te sretno sletjeli u zračnu luku što su zabilježile kamere odnosno fotoreporteri.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Katarski Alkass Channel objavio je video dolaska u Dohu aviona s hrvatskom reprezentacijom, a pojavile su se i prve fotografije Modrića i ostatka ekipe koje možete pogledati u našoj galeriji.

عاجل.. وصول بعثة منتخب #كرواتيا إلى الدوحة للمشاركة في مونديال #قطر2022@HNS_CFF pic.twitter.com/lePUXuj8hN — قنوات الكاس (@alkasschannel) November 18, 2022

Foto: AMR ABDALLAH DALSH/REUTERS Soccer Football - FIFA World Cup Qatar 2022 Arrival - Croatia team arrives in Doha - Hamad International Airport, Doha, Qatar - November 18, 2022 The pilot of the Croatia teams plane carries the flag of Croatia as players look on after arriving in Doha ahead of the FIFA World Cup Qatar 2022 REUTERS/Amr Abdallah Dalsh Photo: AMR ABDALLAH DALSH/REUTERS Podsjetimo, Hrvatska otvara nastup na svjetskom prvenstvu u srijedu od 11 utakmicom protiv Maroka, u skupini se još nalaze Belgja i Kanada.

Foto: AMR ABDALLAH DALSH/REUTERS Soccer Football - FIFA World Cup Qatar 2022 Arrival - Croatia team arrives in Doha - Hamad International Airport, Doha, Qatar - November 18, 2022 Croatia's Luka Modric arrives in Doha ahead of the FIFA World Cup Qatar 2022 REUTERS/Amr Abdallah Dalsh Photo: AMR ABDALLAH DALSH/REUTERS