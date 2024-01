FOTO Gnjusne poruke za Brekala osvanule su diljem Zagreba. Pogledajte što pišu navijači Dinama

Josip Brekalo senzacionalno je prije dva dana završio u Hajduku, nakon što mu je propao transfer u Dinamo. Iako je za njegov nedolazak u Maksimir kriva vrhuška Dinama, Brekalo se, očekivano, našao na udaru najžešćih navijača plavih. Jer, u njihovim očima nema veće izdaje nego kada odeš k najvećem rivalu.

GALERIJA Perišić i Brekalo dobili ovacije na Poljudu

I zato je noćas na puno lokacija širom Zagreba osvanulo nekoliko grafita u kojima ga se proglašava Judom. "Brekalo, Judo, prisjest će ti izdaja", piše na njima. Navijači Dinama na forumima mu pišu: "Do nedavno si išao s nama na utakmice futsal Dinama, sad si pogazio sve naše ideale." Fotografije možete pogledati u našoj galeriji na vrhu.

Kako god, Brekalu sigurno nije lako, jer nikad nije tajio da su on i svi njegovi u obitelji veliki dinamovci, a sada je potpisao za Hajduk, za najvećeg rivala. Bila mu je to sigurno teška odluka, ali išao je najboljom logikom, a to je da u Hajduku ima punu minutažu i tako ulovi mjesto među putnicima za nogometni Euro.

Vidjet ćemo kako će navijači dinama reagirati kad Brekalo prvi put dođe na Maksimir. To se više ne može dogoditi u prvenstvu (ostao je još samo jedan ligaški derbi na Poljudu), ali potencijalno može u kupu.