"Finale iz snova" od 15 sati, evo gdje možete pogledati okršaj na Roland Garrosu

Vrhunac Roland Garrosa uslijedit će danas kada je na programu muški finale (15 sati, HTV 2) u kojem će se sučeliti prvi i drugi tenisač svijeta Novak Đoković i Rafael Nadal. Naizgled bi u tom meču favorit bio Đoković kao prvi nositelj, ali Nadal je u 13. finalu Otvorenog prvenstva Francuske, 12 puta ga je osvajao, pa je bilo zanimljivo zaviriti u ponude kladionica i vidjeti kako su bukmejkeri riješili taj zamršeni slučaj.

Prevagnuo je ipak “minuli rad” u Bulonjskoj šumi, Rafa je favorit s koeficijentom 1.65, dok se oklade na Novaka umnažaju s 2.10. U tom “finalu iz snova”, kako su ga mnogi nazvali Nadal juriša na svoj 20. Grand Slam naslov, po čemu bi se izjednačio s Federerom, a Đoković lovi 18. krunu na najvećim turnirima i u slučaju uspjeha puhao bi za vratom Rafi i Rogeru.

- Bez obzira na ishod, s Rafom i Novakom u finalu pobijedit će tenis. Mislim da je ovo savršen scenarij za završnicu Roland Garrosa. Na kraju jedne ovakve godine opterećene koronom trebao nam je jedan ovakav meč - kaže bivši španjolski tenisač Alex Corretja, danas u ulozi Eurosportova sukomentatora.

On smatra da na Novaka neće utjecati to što se s Tsitsipasom borio cijelih pet setova u meču koji je potrajao gotovo četiri sata.

- Meni se čini da bi mu ta činjenica mogla dati dodatnu snagu i ritam. Da bi pobijedio Rafu, on zna da treba ići preko granice, a ako se dugo niste suočili s tom granicom, to bi vam moglo predstavljati teškoću. Novak će u nedjelju biti svjež i oran za bitku. Zna da igra protiv najboljeg zemljaša na zemlji i to će biti najveći izazov za njega - napomenuo je Corretja, dodavši:

- Svakako da će biti mnogo nervoze na obje strane jer Novak i Rafa znaju da igraju za povijest.

Slično o nedjeljnom finalu govore i drugi teniski analitičari i bivši igrači i igračice.

- Gledam Nadala i vidim ratnika, gledam Đokovića i vidim robota - slikovito se izrazila legendarna Chris Evert.

Ne misli ništa loše o Đokoviću, samo želi naglasiti da je svoju igru doveo do savršenstva. I da je mentalno najjači tenisač današnjice.

- Njegova igra je besprijekorna, rijetko griješi, dobro se kreće, ima dobru obranu i napad. Slaba točka može biti jedino on sam, ako nije raspoložen ili je uznemiren. Ali on je poput zida, a zid je teško proći - ističe Evert.