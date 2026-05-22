Slovenci pružili dobar otpor, ali nisu mogli protiv Kanađana

Hokejaši Kanade u susretu su 5. kola skupine B na Svjetskom prvenstvu u Švicarskoj svladali Sloveniju sa 3-1 (1-0, 1-0, 1-1) i zadržali se na vrhu ljestvice.

Slovenci su pružili jako dobar otpor favoriziranim Kanađanima te im dopustili samo po jedan pogodak po trećini. Strijelci su bili Denton Matejčuk (11:07), Dylan Cozens (33:14) i Emmitt Finnie (46:41), dok je poraz Slovenije ublažio Rozle Bohinc (58:55) 65 sekundi prije kraja susreta.

Kanada je na vrhu skupine sa 14 bodova, tri više uz utakmicom više od druge Slovačke, dok je Slovenija šesta s tri boda.

U skupini A u Zurichu Njemačka je opravdala ulogu favorita protiv Mađarske i slavila sa 6-2 (2-0, 2-0, 2-2). Njemačka je sada peta na ljestvici s četiri boda, jednim više od šeste Mađarske, a jednim manje od četvrtih SAD koje drže zadnje mjesto koje vodi u četvrtfinale.