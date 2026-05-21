Siniša Krajač: 'Iznenadila me ostavka Mateše. Ja ostajem na poziciji dok se ne izabere nasljednik'

Brojni skandali koji u posljednje vrijeme muče hrvatski sport rezultirao je odlaskom Zlatka Mateše s mjesta predsjednika Hrvatskog olimpijskog odbora. Nakon njega, isto je učinilo još četvero dužnosnika te organizacije - Perica Bukić (vaterpolo), Valentina Bifflin (odbojka), Tomislav Grahovac (rukomet) i Nikola Rukavina (košarka). Prije njih svoju poziciju u HOO-u napustio je i predsjednik Hrvatskog nogometnog saveza Marijan Kustić.

Mateša i njegova supruga Branka našli su se i pod izvidima istražitelja zbog brojnih financijskih skandala u hrvatskom sportu. Medijima će se zato obratiti glavni tajnik HOO-a Siniša Krajač i direktorica pravnih i statusnih poslova Biserka Vrbek. Početak konferencije za medije zakazan je za 16 sati.

Prvi se javnosti obratio glavni tajnik HOO-a, Siniša Krajač:

- Iznenadila me ostavka Mateše. Nedavno je bilo i Vijeće, na kojem smo se o svemu usuglasili s loptačkim sportovima, a onda su i oni dali ostavku. Njih morate pitati zašto. Ja ostajem na poziciji dok se ne izabere nasljednik, to mi je u sklopu opisa radnog mjesta. Zatim će novi predsjednik odlučiti u svojim suradnicima.

Potom je otkrio danje planive HOO-a:

- U roku od 60 dana mora se sazvati Izvanredna Skupština koja će razriješiti Matešu, a možda će biti i Izborna. Kandidirati se može netko na prijedlog nekog olimpijskog saveza s barem 10 glasova podrške drugih saveza.

Što još tehnički, što se tiče natjecanja, mora ovog ljeta HOO odraditi?

- Imamo Mediteranske igre, Olimpijske igre mladih, praktički svaka tri mjeseca veliko sportsko natjecanje koja su poprilično zahtjevna sigurnosno i smještajno. Pred nama je vrlo težak period s obzirom na situaciju, ali najbitnije je da sportaši ne osjete ove teške trenutke unutr kuće i u sportu.

Zašto nikada nije donjeta kategorizacija sportova?

- Sportovi su kategorizirani po pitanju financiranja, vidite da nisu svi jednako financirani. Na taj način smo smatrali da je to jedan dio kategorizacije koji im daje njihov status. Stavljati nekoga da je broj jedan ili 20 je nezgodno. Očito će se morati donijeti određena kategorizacija koja će izdvojit pojedine sportove za koje se dokaže da su od većeg interesa.

Niste li to već trebali do 2024.

- To je vrlo teško zato što je sport živa meterija. Pojedini sportovi bi možda bili zakinuti, stvorilo bi to određenu buru u svijetu sporta. Pokušavali smo to učiniti, ali nažalost nismo uspjeli.