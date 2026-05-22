Marić poželjan kandidat, Primorac se još nije izjasnio: Hoće li se pojaviti netko treći?

Iziritirana bujanjem afera po nacionalnim sportskim savezima, i potaknuta tabloidnim pisanjem i izvještavanjem o istima, sportska javnost je na određeni način dobila što je tražila. S pozornice je otišlo jedno poznato ime, s mjesta predsjednika Hrvatskog olimpijskog odbora povukao se Zlatko Mateša.

Premda je on to prikazao kao čin moralne odgovornosti i poštovanja prema sportu i sportašima, što u neku ruku i jest, bivši premijer povukao je ovaj potez dobrim dijelom iz zdravstvenih razloga. A na njegovo zdravlje, ionako poljuljano još 2012. godine kada mu je u bolnici u Barceloni ugrađeno nekoliko prijemosnica, utjecali su pritisci pristigli "podzemnim vodama".

Zlatko Mateša podnio ostavku, više nije predsjednik HOO-a! Evo kako se mijenjao kroz godine

A pritisak su radili i opozicijski političari među kojima se naročito ističe Marin Miletić čije je razumijevanje sustava sporta očito na razini rekreativne lige koju igra ali on, navalentan kakav jest, jako dobro razumije priliku za steći ponešto političkih bodova. Jer, u vremenu smo u kojem je grijehe pojedinaca popularno uopćavati i tako pljuvati po cijelom sportu pa je tako napadao HOO i za ono za što krovna sportska kuća, uvažavajući autonomiju sportskih saveza, nije odgovorna.

Bilo kako bilo, u sustavu sporta došlo je vrijeme za određeno preslagivanje odnosno, kako se to danas kaže, za resetiranje. A ono će krenuti izborom novog predsjednika HOO-a, nakon Vrdoljaka, Hebela i Mateše, četvrtog čovjeka na čelu te nevladine institucije koja skrbi o nacionalnom sportu.

S obzirom da su se iz te izborne utrke, koja bi mogla biti i napeta, sami izuzeli bivša predsjednica države Kolinda Grabar-Kitarović kao i naš najtrofejniji vaterpolist, dvostruki olimpijski pobjednik Perica Bukića, sportska javnost zasad barata s dva imena. I obojica su bivši ministri. Zdravko Marić (ministar financija) iz Plenkovićeve i Dragan Primorac (znanosti, obrazovanja i sporta) iz Sanaderove vlade.

I dok je za Primorca (60) poznato da su ga spremni podržati određeni pojedinačni sportovi, ali se on osobno nije izjasnio, kao poželjan kandidat čije se ime već neko vrijeme provlači Marić nam je kazao:

- Nisam do sada o tome razmišljao, no s obzirom na cijelu situaciju u sportu razmislit ću i potom ću se očitovati.

U svakom slučaju za sport bi bilo dobro da na to mjesto dođe netko visokoobrazovan, netko tko poznaje sustav sporta i tko ima i određena upravljačka iskustva. A svaki kandidat će za valjanu kandidaturu morati prikupiti potpise najmanje 10 nacionalnih saveza ili udruga i mora dolaziti iz nekog od njih. I mora biti član Skupštine.

Tko god bio izabran za čelnog čovjeka jednako je važno, a za financijsko upravljanje i važnije, tko će obnašati dužnost glavnog tajnika to jest prvog operativca. Ostaje nam za vidjeti, hoće li to i nadalje biti Siniša Krajač, koji ima zadaću pripremiti izvanrednu sjednicu Vijeća a potom izvanrednu Skupštinu, ili će to biti netko novi. I u tom slučaju bilo bi važno da taj poznaje sustav funkcioniranja krovne sportske kuće.

Inače, i sjednicu inteventnog Vijeća (koja će biti elektronska) ali i Skupštinu vodit će dopredsjednica Sanda Čorak, predsjednica Hrvatskog judo saveza, jer je tako odlučio predsjednik u ostavci Zlatko Mateša.