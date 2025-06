VIDEO Hrvatski boksač doživio brutalan nokaut na jakom turniru, ovo je teško i za pogledati

Bio je to meč koji je za hrvatskog boksača Marka Miluna (28) nudio sve, a na kraju mu oduzeo priliku za nastavak sna na jednom od najprestižnijih novih boksačkih turnira. U osmini finala WBC-ovog Grand Prixa u Saudijskoj Arabiji, Milun je doživio prvi profesionalni poraz u karijeri, i to na najteži mogući način. Njegov protivnik, Poljak Piotr Łącz (27), slavio je teškim nokautom u prvoj rundi, nastavivši svoj savršeni profesionalni niz na 14-0. Borba je od samog početka bila eksplozivna. Iako je Łącz zauzeo sredinu ringa, Milun je bio taj koji je prvi zadao ozbiljan udarac. Nakon samo minute borbe, sjajno je pogodio Poljaka u tijelo i poslao ga na pod. Sudac je počeo brojati, no Łącz se uspio pridići i nastaviti. Činilo se da je hrvatski borac preuzeo kontrolu, no uslijedio je šokantan preokret. Samo 48 sekundi prije kraja prve runde, Milun je uspješno blokirao udarac desnicom, ali nije na vrijeme vratio lijevu ruku u gard. Ta je sekunda nepažnje bila dovoljna da Łącz plasira razoran i precizan lijevi kroše koji je Miluna poslao na pod i ekspresno mu osigurao prolazak u četvrtfinale.

Poraz je tim bolniji jer je turnir u Rijadu nudio golemu priliku. Pobjednici ovog natjecanja ne samo da osvajaju značajne novčane nagrade, koje premašuju 200.000 dolara, već dobivaju i nešto puno vrjednije – status službenog izazivača za WBC Silver titulu. Taj naslov praktički jamči mjesto među deset najboljih izazivača svjetskog prvaka, otvarajući vrata najvećim svjetskim pozornicama. Milun je tako propustio priliku za strelovit uspon u profesionalnim vodama, a cijeli događaj bio je izlog u kojem je nažalost doživio gorak kraj. Njegov protivnik, Łącz, u četvrtfinalu će se boriti protiv Argentinca Kevina Ramireza, nastavljajući svoj put prema vrhu.

Ono što ovom porazu daje dodatnu dimenziju jest povijest odnosa dvojice boraca. Naime, Milun i Łącz susreli su se dva puta tijekom amaterskih dana, i to relativno nedavno, 2023. godine. U oba navrata, pobjedu je odnio hrvatski boksač. Njihov prvi okršaj dogodio se na Real Boxing Cupu, gdje je Milun slavio odlukom sudaca. Samo dva mjeseca kasnije, ponovno su ušli u ring, a ishod je bio identičan – pobjeda za Miluna. Ta dva poraza očito su ostavila trag na Poljaku, koji je uoči meča u Rijadu samouvjereno izjavio: "Milun mora pasti!". Na kraju je ispunio svoje obećanje, ostvarivši slatku osvetu za amaterske poraze na najvećoj mogućoj pozornici.

Oba borca su do međusobnog okršaja došla na impresivan način. Marko Milun je u svom profesionalnom debiju u prvom kolu turnira, u rundi od 32 najbolja, brutalno nokautirao Nijemca Emrullaha Kayu. Pobjeda lijevim krošeom u prvoj rundi pokazala je svu snagu i potencijal koji posjeduje te je s velikim samopouzdanjem ušao u meč osmine finala. S druge strane, Piotr Łącz je u svom prvom meču na turniru dominantno, jednoglasnom odlukom sudaca, svladao Belgijanca Michaela Pirottona, potvrdivši status neporaženog i opasnog protivnika.