Zvijezda BiH nada se da će s prvenstva izbaciti svoju prvu reprezentaciju: 'Oduvijek mu je to bio san'

Reprezentacija Bosne i Hercegovine u noći sa srijede na četvrtak u dva sata igra svoju najveću utakmicu u povijesti. Nogometaši susjedne nam zemlje će protiv domaćina Svjetskog prvenstva SAD-a odlučivati o prolazniku u osminu finala Mundijala. Jedna od najzanimljivijih priča uoči ove utakmice je ona Esmira Bajraktarevića, jednog od najvećih talenata Zmajeva koji je rođen baš u Sjedinjenim Državama.

Krilni napadač PSV-a predstavljao je i mlađe selekcije svoje rodne zemlje, a 2024. upisao je jedan nastup i za seniorsku reprezentaciju prije nego što je promijenio državljanstvo i prešao pod zastavu Bosne i Hercegovine. Karijeru je započeo u dresu New England Revolutiona prije nego je u siječnu 2025. prešao u PSV za tri milijuna eura. Uoči utakmice, njegovi bivši suigrači iz New Englanda pričali su o talentiranom 21-godišnjaku.

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- Od prvog trenutka kada smo se upoznali, strastveno je pričao o svojoj osobnoj i obiteljskoj povezanosti s Bosnom i Hercegovinom. Oduvijek mu je bio san naći se u situaciji u kojoj je danas tako da me uopće ne iznenađuje što igra za Bosnu i Hercegovinu - rekao je Malcolm Fry.

- Uvijek je govorio o igranju za reprezentaciju Bosne i Hercegovine. To mu je bilo izuzetno važno zbog njegove obitelji. Kada je dobio poziv bio je presretan što će moći predstavljati svoju zemlju - dodao je Peyton Miller.

Bajraktarević je na prvenstvu nastupio u sve tri utakmice Zmajeva do sada, ali ostao je bez pogotka i asistencije. Priliku za popravak statistike imat će upravo protiv zemlje u kojoj je rođen i za koju je ranije nastupao. U 19 dosadašnjih nastupa za Zmajeve zabio je jedan pogodak.