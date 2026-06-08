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NOVI TRENER

Fiorentinu će voditi Fabio Grosso

Crystal Palace v Fiorentina - UEFA Conference League - Quarter Final - First Leg - Selhurst Park
John Walton/PRESS ASSOCIATION
VL
Autor
Hina
08.06.2026.
u 22:00

Njegova posljednja uloga bila je u Sassuolu, gdje je u svojoj prvoj sezoni izborio promociju, a nakon što ih je prošle sezone doveo do sredine tablice Serie A, Grosso je u četvrtak sporazumno napustio klub.

Fiorentina je imenovala bivšeg talijanskog braniča Fabia Grossa za novoga trenera, priopćio je klub Serie A u ponedjeljak, a 48-godišnjak je potpisao dvogodišnji ugovor.

Grosso, koji je zabio pobjednički jedanaesterac za Italiju u pobjedi nad Francuskom u raspucavanju kaznenih udaraca u finalu Svjetskog prvenstva 2006., započeo je svoju trenersku karijeru u Serie B s Barijem i Hellas Veronom, prije nego što je preuzeo Bresciu, Sion, Frosinone i Olympique Lyonnais.

Njegova posljednja uloga bila je u Sassuolu, gdje je u svojoj prvoj sezoni izborio promociju, a nakon što ih je prošle sezone doveo do sredine tablice Serie A, Grosso je u četvrtak sporazumno napustio klub.

„Nikad ne volim davati obećanja“, rekao je Grosso u izjavi za Fiorentinu, „ali svjestan odgovornosti koje me čekaju, odmah osjećam da mogu jamčiti ozbiljnost, profesionalnost i uključenost u izgradnju momčadi koja ima hrabrosti i ambicije.“

Fiorentina se u posljednjoj sezoni borila s ispadanjem, a Stefano Pioli je otpušten u studenom nakon 10 utakmica bez pobjede. Paolo Vanoli preuzeo je vodstvo i doveo ih do 15. mjesta, prije nego što je u petak napustio klub.

Ključne riječi
Fiorentina Fabio Grosso

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