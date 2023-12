Ferdinand otkrio: United je pokušao dovesti Bellinghama. Po njega je došao sam Sir Alex Ferguson

Engleska nogometna legenda, Rio Ferdinand, otkrio je na svome YouTube kanalu kako je Manchester United još 2020. godine pokušao na Old Trafford dovesti Judea Bellinghama. Danas mlada zvijezda Real Madrida, tada je bio član engleskog drugoligaša, Birmingham Cityja.

Prije tri godine svima je bilo jasno da ga Birmingham neće moći dugo zadržati, a divovi koji su uočili potencijal u tada 16-godišnjem igraču, krenuli su u potjeru. Ferdinand je rekao kako ga je ekipa Uniteda zajedno s Sir Alexom Fergusonom provela kompleksom kojeg United koristi za treninge, poznatom i kao Carrington.

Zatim je ponudio i razlog koji je doveo do propadanja pregovora. "Čuo sam da je htio jamstvo da će biti u prvoj momčadi. United na to nije želio pristati. Na to im je odgovorio: 'Znam svoju vrijednost i ukoliko me vi tako ne vidite idem dalje, u drugi klub.' Tako je i učinio. Okrenuo se i otišao. Sada je u Real Madridu, žari i pali na Santiago Bernabeu."

Između spomenutog sastanka s ljudima iz Manchester Uniteda i svoje sjajne prve sezone u 'kraljevskom klubu' za koji je u 21 utakmici zabio 17 i namjestio pet pogodaka, nastupao je i briljirao u Borussiji Dortmund. Njemački je klub za njega platio nešto više od 30 milijuna eura, a u Madrid je otišao za čak 120 milijuna.

Manchester United definitivno proživljava tešku sezonu. Ispali su iz Lige prvaka završivši zadnji u skupini s Bayernom, Copenhagenom i Galatasarayem. Prije čudesnog preokreta protiv Aston Ville (3:2) izgubili su tri utakmice i jedno odigrali neriješeno. Da stvar bude gora, niti u jednoj od tih utakmica nisu zabili gol. Daleko od otoka, u Španjolskoj, Bellingham s Real Madridom sjedi na čelu La Lige.

