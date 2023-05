Borba za Final Four se nastavlja: Fenerbahče izborio petu utakmicu protiv Olympiakosa

U četvrtom susretu četvrtfinala Eurolige, košarkaši Fenerbahčea su u Istanbulu pobijedili Olympiakos sa 73-69 i u seriji na tri pobjede izjednačili na 2-2. Odlučujuća peta utakmica na rasporedu je 9. svibnja u Pireju. Peta utakmica odlučivat će i u susretima između Real Madrida i Partizana, te Monaca i Maccabi Tel Aviva, dok je do sada Final Four izborila jedino Barcelona porazivši Žalgiris sa 3-0 u pobjedama.

Utakmica u Istanbulu bila je gotovo izjednačena tijekom cijele utakmice, a domaćini su do najveće prednosti na utakmici stigli tek u samoj završnici (70-63). Olympiakos je otvorio utakmicu serijom 5-0, no vrlo brzo je i Fener stigao do +5 (12-7). U nastavku četvrtine gledali smo izjednačenu igru, pa je prva dionica završila sa +1 (18-17) za domaći sastav.

U drugoj dionici turska momčad je povela s pet razlike (32-27), ali su u završnici gosti okrenuli rezultat u svoju korist (33-32). Veći dio trećeg perioda Olympiakos je bio u prednosti, u pojedinim trenucima i s pet koševa razlike, međutim Fenerbahče je smanjio na svega koš minusa (48-49).

Prvi dio posljednje četvrtine je primao domaćinu (56-51), no gosti su okrenuli u +2 (58-56). Četiri minute prije kraja domaćin je poveo sa 62-60 i više nije ispuštao prednost. Fener je minutu i pol prije kraja stigao do +7 (70-63) što se pokazalo kao nenadoknadiv zaostatak za goste.

Fenerbahče su do pobjede predvodili Dyshawn Pierre sa 17 koševa, Tyler Dorsey sa 16, te Nigel Hayes-Davis sa 12 koševa. Kod Olympiakosa najefikasniji su bili Shaquielle McKissic sa 20 koševa, te Isaiah Canaan i Moustapha Fall sa po 12 koševa.

Olympiakos i Fenerbahče će pitanje putnika na Final Four razriješiti 9. svibnja u Pireju. Dan kasnije petu utakmicu u Madridu će igrati Real Madrid i Partizan, a u Fontvieilleu Monaco i Maccabi Tel Aviv. Završni turnir Eurolige je od 19. do 21. svibnja u Kaunasu.

