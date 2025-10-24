Fedor izazivao Cro Copa: Mirko, idemo se boriti u Srbiji, ovdje nas obojicu vole

Jedan od najvećih, ako ne i najveći, MMA boraca svih vremena ovih je dana dao intervju za Arena Fight u kojem praktički izaziva Mirka Filipovića na njihov novi okršaj.

A on bi se, ako Cro Cop prihvati sve ponuđene uvjete, po Fedorovoj želji održao u Srbiji. Točnije u beogradskoj Areni što bi bila prilika i za Mirkove hrvatske pristaše da toj borbi nazoče.

- Mirko i ja smo zaista potpisali ugovor ali zbog tehničkih problema taj meč neće biti u Japanu i zato pozivam Mirka da naš meč odradimo u Srbiji. Ovo je moja omiljena zemlja, ovdje i Mirko i imamo puno navijača, ovdje nas vole obojicu. Ako Bog da i ako nam sve bude išlo od ruke, ideja je da se borimo u travnju ili svibnju - kazao je Fedor gostujući u studiju Arena Fighta.

A s obzirom na to da su brojni srpski MMA borci običavali reći da su se s tim sportom počeli baviti baš zbog Cro Copa za vjerovati je da bi poneko od njih navijao i za hrvatskog borca.

Doduše, legendarni ruski borac ima i srpsku putovnicu i to od 2022. godine kada ju je dobio prema posebnom postupku koji podrazumijeva "posebne zasluge". A to mu je omogućilo dobivanje državljanstva bez ispunjavanja uobičajenih uvjeta boravka.

Ova ubrzana naturalizacija dogodila se u vrijeme ruske agresije na Ukrajinu zbog čega je došlo do pojačanog nadzora, isprva i zabrana nastupanja, nad ruskim sportašima koji se natječu na međunarodnoj razini. A Fedor, koji je inače čest gost u Srbiji, izjavio je da bi u slučaju "više sile" razmotrio preseljenje u Srbiju.

A putovnice su dobili deseci dužnosnika i ruskih sportaša - od MMA boraca i drugih majstora borilačkih sportova do nogometaša i šahista jer se nisu mogli natjecati pod ruskom zastavom a nisu pristajali nastupati pod onom neutralnom olimpijskom odnosno svjetskih federacija sportova kojima se bave.

U tekstu objavljenom u travnju ove godine novinar Nikita Kondratijev, na portalu istories.media, piše da je Vlada u Beogradu u posljednje tri godine potpisala uredbe o dodjeli srbijanskog državljanstva za više od 330 novopečenih Srba od čega su 204 Rusi.

Razlozi Fedorovih dolazaka u Srbiju su najčešće vjerske prirode pri čemu on obično obilazi srpske pravoslavne manastire a obišao ih je popriličan broj. Osim toga, Fedor u Srbiji ima kuma a upravo se taj čovjek i angažirao oko toga da se meč, za koji se nije našao termin u Japanu, održi upravo u Srbiji.

Dakako, na potezu su sada potencijalni organizatori koji moraju osigurati istovjetne uvjete iz ugovora kojeg su potpisali Cro Cop (u veljači) i Fedor (u lipnju) ali za meč u Japanu. Bez toga, dojma smo, legendarni hrvatski borac neće pristati na borbu koja bi se odvijala po boksačkim pravilima. Ako se pitate zašto ne po MMA pravilima onda razlog nisu godine aktera (Cro Cop 51, Fedor 48) već činjenica da je "posljednji ruski car" imao operativni zahvat na ramenu i da ono nije u stanju izdržati napore koje izazivaju hrvački zahvati ali može boksati. A to je i intenzivno činio u posljednje vrijeme baš kao i Cro Cop u svojoj dvorani.