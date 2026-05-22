Federacija BiH odbila pokušaj američkog investitora da preuzme nadzor u Željezničaru

Vlasti u Federaciji BiH nisu prihvatile izmjene Statuta sarajevskog Željezničara kojima bi američki poduzetnik podrijetlom iz BiH Sanin Mirvić dobio prevladavajući utjecaj u upravljanju jednim od najpoznatijih nogometnih klubova, koji se godinama suočava s ozbiljnim financijskim i sportskim problemima.

Izmjene nisu prihvaćene jer bi strateški partner prema tom modelu imenovao četiri od sedam članova Skupštine, najvišeg tijela kluba, čime bi privatni ulagač dobio odlučujući utjecaj u udruzi građana, što prema stavu Federalnog ministarstva pravde nije dopušteno zakonom.

Federalni ministar pravde Vedran Škobić izjavio je da je riječ o “pokušaju čiste privatizacije” Željezničara.

Mediji u BiH navode da je Sanin Mirvić u međuvremenu postao predsjednik Skupštine Željezničara i strateški partner kluba. Njegov brat Ismir Mirvić vlasnik je i predsjednik Nogometnog kluba Sarajevo.

Pokušaj ulaska strateškog partnera dolazi u trenutku velike krize na Grbavici. Mediji u BiH objavili su da je Željezničar 2024. godinu završio s gubitkom od približno 920 tisuća eura, uz prihode od oko 2,7 milijuna eura i rashode od oko 3,6 milijuna eura.

Klub je istodobno potresala i sportska kriza. Trener Savo Milošević podnio je ostavku 14. svibnja nakon samo 11 utakmica na klupi.

Dva kola prije kraja prvenstva Željezničar se nalazi na petom mjestu sa 42 boda, devet manje od četvrtoplasiranog Veleža koji drži posljednje mjesto koje vodi u Europu, pa sarajevski klub više nema realne izglede za plasman u europska natjecanja.

Sarajevski Željezničar, osnovan 1921. godine, jedan je od najpoznatijih sarajevskih klubova, s velikom navijačkom tradicijom još iz vremena bivše Jugoslavije.