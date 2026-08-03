FOTO U Hrvatskoj otkriven novi 'vampirski' grob: Pokojnika su pokopali licem prema zemlji

Na arheološkom lokalitetu Stari grad Pakrac prije dva tjedna pronađen je novi neobičan srednjovjekovni grob.
Na arheološkom lokalitetu Stari grad Pakrac prije dva tjedna pronađen je novi neobičan srednjovjekovni grob.
Foto: Josip Mikacic/PIXSELL
Share
Podijeli
Pokojnik je bio položen potrbuške, licem prema zemlji, što je vrlo rijetko za srednji vijek i povezuje se s tzv. antivampirskim običajima. Kako piše Moj portal, vjerovalo se da se tako pokojniku onemogućava da se nakon smrti vrati među žive.
Pokojnik je bio položen potrbuške, licem prema zemlji, što je vrlo rijetko za srednji vijek i povezuje se s tzv. antivampirskim običajima. Kako piše Moj portal, vjerovalo se da se tako pokojniku onemogućava da se nakon smrti vrati među žive.
Foto: Josip Mikacic/PIXSELL
Share
Podijeli
Na istom je lokalitetu prije dvije godine pronađen prvi slavonski „vampir“ - žena stara između 35 i 45 godina. Uz njezin kostur pronađena je životinjska lubanja, vjerojatno konjska, što je također bio način zaštite od mogućeg povratka pokojnika.
Na istom je lokalitetu prije dvije godine pronađen prvi slavonski „vampir“ - žena stara između 35 i 45 godina. Uz njezin kostur pronađena je životinjska lubanja, vjerojatno konjska, što je također bio način zaštite od mogućeg povratka pokojnika.
Foto: Josip Mikacic/PIXSELL
Share
Podijeli
Kod novog „vampira“ pronađeni su neobično položeni lakat i podlaktica, oštećenje na stražnjem dijelu lubanje te kralježnica. Moguće je da su mu ruke bile vezane, no to će se utvrditi daljnjim istraživanjem.
Kod novog „vampira“ pronađeni su neobično položeni lakat i podlaktica, oštećenje na stražnjem dijelu lubanje te kralježnica. Moguće je da su mu ruke bile vezane, no to će se utvrditi daljnjim istraživanjem.
Foto: Josip Mikacic/PIXSELL
Share
Podijeli
OGLAS
Prema građi kostiju zasad se pretpostavlja da je riječ o muškarcu, vjerojatno iz kasnog 13. ili ranog 14. stoljeća. Točan spol, dob i moguće ozljede utvrdit će antropolozi, a planirano je i radiokarbonsko datiranje.
Prema građi kostiju zasad se pretpostavlja da je riječ o muškarcu, vjerojatno iz kasnog 13. ili ranog 14. stoljeća. Točan spol, dob i moguće ozljede utvrdit će antropolozi, a planirano je i radiokarbonsko datiranje.
Foto: Josip Mikacic/PIXSELL
Share
Podijeli
Srednjovjekovni „vampiri“ nisu bili poput onih iz današnjih filmova. Ljudi su se bojali nemirnih mrtvih i zlih sila za koje su vjerovali da mogu izazvati bolesti, nesreće i smrt. Kako bi spriječili povratak pokojnika, tijela su ponekad vezali, opterećivali kamenjem, probadali ili pokapali licem prema zemlji.
Srednjovjekovni „vampiri“ nisu bili poput onih iz današnjih filmova. Ljudi su se bojali nemirnih mrtvih i zlih sila za koje su vjerovali da mogu izazvati bolesti, nesreće i smrt. Kako bi spriječili povratak pokojnika, tijela su ponekad vezali, opterećivali kamenjem, probadali ili pokapali licem prema zemlji.
Foto: Josip Mikacic/PIXSELL
Share
Podijeli
Na Starom gradu Pakracu pronađeno je oko 170 grobova, a pretpostavlja se da ih je na cijelom groblju moglo biti i oko tisuću.
Na Starom gradu Pakracu pronađeno je oko 170 grobova, a pretpostavlja se da ih je na cijelom groblju moglo biti i oko tisuću.
Foto: Josip Mikacic/PIXSELL
Share
Podijeli
Zanimljivo je da su pronađeni i tragovi poganskih običaja, poput psećih zubi, što pokazuje miješanje kršćanskih i starijih poganskih vjerovanja.
Zanimljivo je da su pronađeni i tragovi poganskih običaja, poput psećih zubi, što pokazuje miješanje kršćanskih i starijih poganskih vjerovanja.
Foto: Josip Mikacic/PIXSELL
Share
Podijeli
OGLAS
Lokalitet je posebno vrijedan jer je Pakrac u srednjem vijeku bio važno sjedište viteških redova, najvjerojatnije ivanovaca, a moguće i templara. Među najznačajnijim nalazima su ostaci drvene ograde iz 13. stoljeća, koja bi mogla biti najstarija tako dobro očuvana srednjovjekovna ograda groblja u Europi.
Lokalitet je posebno vrijedan jer je Pakrac u srednjem vijeku bio važno sjedište viteških redova, najvjerojatnije ivanovaca, a moguće i templara. Među najznačajnijim nalazima su ostaci drvene ograde iz 13. stoljeća, koja bi mogla biti najstarija tako dobro očuvana srednjovjekovna ograda groblja u Europi.
Foto: Josip Mikacic/PIXSELL
Share
Podijeli
Osim grobova, pronađeni su ostaci crkve, utvrda, obrambenih jaraka, tragovi požara i borbi s Osmanlijama, kao i zatvorski okovi. Sve to pokazuje da se ispod današnjeg Pakraca nalaze slojevi više različitih povijesnih razdoblja.
Osim grobova, pronađeni su ostaci crkve, utvrda, obrambenih jaraka, tragovi požara i borbi s Osmanlijama, kao i zatvorski okovi. Sve to pokazuje da se ispod današnjeg Pakraca nalaze slojevi više različitih povijesnih razdoblja.
Foto: Josip Mikacic/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Josip Mikacic/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Josip Mikacic/PIXSELL
Share
Podijeli
OGLAS
Foto: Josip Mikacic/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Josip Mikacic/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Josip Mikacic/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Josip Mikacic/PIXSELL
Share
Podijeli
OGLAS
Foto: Josip Mikacic/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Josip Mikacic/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Josip Mikacic/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Josip Mikacic/PIXSELL
Share
Podijeli
OGLAS
Foto: Josip Mikacic/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Josip Mikacic/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Josip Mikacic/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Josip Mikacic/PIXSELL
Share
Podijeli
OGLAS
Foto: Josip Mikacic/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Josip Mikacic/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Josip Mikacic/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Josip Mikacic/PIXSELL
Share
Podijeli
OGLAS
Foto: Josip Mikacic/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Josip Mikacic/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Josip Mikacic/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Josip Mikacic/PIXSELL
Share
Podijeli
OGLAS
Foto: Josip Mikacic/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Josip Mikacic/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Josip Mikacic/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Josip Mikacic/PIXSELL
Share
Podijeli
OGLAS

Ne propustite

1/