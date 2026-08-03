FOTO Obilazili Dravu pa naišli na neobičan prizor: 'Kolegica ga je pronašla. Znate li što je to?'

Neobičan pronalazak na obali Drave izazvao je brojne komentare na Facebook stranici Drava Life. Objavili su fotografiju uz poruku "U obilasku malih čigri na Dravi, kolegica je pronašla ovo. Znate li što je to?".

Iz Drava Life na upit Večernjeg lista kazali su da je jedna kolegica obavljala monitoring ptica i naišla na ovaj prizor. I njih je kaže iznenadio pronalazak. Naime, potvrdili su nam da je riječ o lubanji dabra. Dokaz su crvenkasti zubi koje dabar ima zbog velike količine željeza u njima. Neki komentatori su odmah pogodili o čemu je riječ, a neki su se dvoumili je li riječ o dabru ili nutriji.