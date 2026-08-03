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ZANIMLJIV JELOVNIK

VIDEO Privatni kuhar otkrio što jede Luka Modrić: Pokazao je kakvu hranu mu sprema

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VL
Autor
Stjepan Meleš
03.08.2026.
u 10:27
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Leonardo Cannavale je talijanski profesionalni chef i privatni kuhar iz Milana. Diplomirao je kulinarstvo na uglednoj Le Cordon Bleu školi i stekao iskustvo radeći u restoranima s Michelinovim zvjezdicama diljem Europe prije nego što se posvetio karijeri privatnog kuhara

Kapetan hrvatske reprezentacije i nogometaš Milana, Luka Modrić ima privatnog kuhara u Italiji. Zove se Leonardo Cannavale te često na društvenim mrežama objavljuje svoja jela. Cannavale je objavio kako je spremio paštu s rajčicom i parmezanom za veznjaka Milana i vatrenih.

Leonardo Cannavale je talijanski profesionalni chef i privatni kuhar iz Milana. Diplomirao je kulinarstvo na uglednoj Le Cordon Bleu školi i stekao iskustvo radeći u restoranima s Michelinovim zvjezdicama diljem Europe prije nego što se posvetio karijeri privatnog kuhara.

Cannavale se specijalizirao u pripremi gourmet menija za vrhunske sportaše i obitelji, uključujući nogometaše iz Serie A i druge sportaše, često surađujući s njihovim nutricionistima kako bi skuhao jela koja su istovremeno ukusna i prilagođena njihovim dnevnim potrebama.
Ključne riječi
hrvatska nogometna reprezentacija Vatreni Milan Luka Modrić

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