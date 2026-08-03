VIDEO Hrvatica objavila cijene namirnica iz Trsta, Hrvati su šoku: 'Ovo je sramota'

"Koliko je Italija ZAPRAVO jeftinija od nas?" pitanje je kojim započinje kratki video objavljen na Instagram profilu "ellifeedit", a koji je u kratkom roku pokrenuo žustru raspravu na društvenim mrežama. Autorica videa, El, koja stoji iza profila posvećenog svakodnevnom životu i hrani, odlučila je svojim pratiteljima vizualno dočarati ono o čemu se već dugo priča: cijene brojnih proizvoda u Italiji osjetno su niže nego u Hrvatskoj.

U svojoj objavi, El je napisala: "Već neko vrijeme odlazim u shopping u Italiju i svaki put otkrijem nešto novo što je tamo puno jeftinije nego kod nas". Kao dokaz, snimila je cijene u jednom trgovačkom centru u Trstu i usporedila ih s onima na policama hrvatskih trgovina. Razlike su, u nekim slučajevima, frapantne. Najviše pažnje privukla je cijena kave u zrnu od jednog kilograma, koja u Italiji košta 13,99 eura, dok je u Hrvatskoj za isto pakiranje potrebno izdvojiti čak 31,99 eura. Sličan šok izazvala je i usporedba cijene salame, koja u Italiji stoji 1,49 eura, a kod nas 4,49 eura. Lista se nastavlja s proizvodima za čišćenje, poput sredstva za odčepljivanje odvodakoje je u Italiji 2,95 eura, a u Hrvatskoj 5,99 eura, ili tabletama za perilicu posuđa , čija je cijena 9,80 eura u usporedbi s hrvatskih 14,99 eura.

Nije trebalo dugo da objava izazove stotine reakcija, a komentari su uglavnom odražavali osjećaj frustracije i nevjerice. "Kod nas uvijek isti izgovori da mora biti skupo zbog turizma, ali i u Italiji je masovni turizam pa nisu bezobrazno skupi... ne shvaćam", napisao je jedan korisnik, sažimajući misli mnogih. Drugi su ponudili moguća objašnjenja, navodeći veličinu tržišta, manji PDV na hranu u Italiji i jaču domaću proizvodnju. "Tamo država, tj. državna vlast radi svoj posao za razliku od naše i tu je početak i kraj priče", oštro je komentirala jedna pratiteljica.

Ovaj video zapravo je samo potvrdio praksu koje se mnogi Hrvati, posebno oni koji žive u blizini granice, drže već godinama. Odlazak u prekograničnu kupovinu u Italiju, Sloveniju ili Mađarsku nije nikakva novost, već uhodana metoda uštede na kućnom budžetu. Objava je postala viralna jer je u vrijeme povišene osjetljivosti na troškove života i inflaciju jasno vizualizirala ono što potrošači osjećaju svakog dana.

Iako opći indeksi troškova života mogu sugerirati da je Hrvatska u prosjeku jeftinija od Italije, ovakve usporedbe pokazuju da to pravilo ne vrijedi za košaricu osnovnih potrošačkih dobara. Kompleksni faktori poput razlika u poreznim stopama, uvoznim maržama i strategijama maloprodajnih lanaca doprinose konačnoj cijeni na polici, ali za prosječnog kupca ostaje samo gorka činjenica da za isti proizvod plaća znatno više od svog susjeda u Europskoj uniji.

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