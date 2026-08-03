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DA NE POVJERUJEŠ

VIDEO Hrvatica objavila cijene namirnica iz Trsta, Hrvati su šoku: 'Ovo je sramota'

Trst opet pod opsadom hrvatskih kupaca
Sasa Miljevic / PIXSELL
VL
Autor
Većernji.hr
03.08.2026.
u 09:21
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U svojoj objavi, El je napisala: "Već neko vrijeme odlazim u shopping u Italiju i svaki put otkrijem nešto novo što je tamo puno jeftinije nego kod nas".

"Koliko je Italija ZAPRAVO jeftinija od nas?" pitanje je kojim započinje kratki video objavljen na Instagram profilu "ellifeedit", a koji je u kratkom roku pokrenuo žustru raspravu na društvenim mrežama. Autorica videa, El, koja stoji iza profila posvećenog svakodnevnom životu i hrani, odlučila je svojim pratiteljima vizualno dočarati ono o čemu se već dugo priča: cijene brojnih proizvoda u Italiji osjetno su niže nego u Hrvatskoj.

U svojoj objavi, El je napisala: "Već neko vrijeme odlazim u shopping u Italiju i svaki put otkrijem nešto novo što je tamo puno jeftinije nego kod nas". Kao dokaz, snimila je cijene u jednom trgovačkom centru u Trstu i usporedila ih s onima na policama hrvatskih trgovina. Razlike su, u nekim slučajevima, frapantne. Najviše pažnje privukla je cijena kave u zrnu od jednog kilograma, koja u Italiji košta 13,99 eura, dok je u Hrvatskoj za isto pakiranje potrebno izdvojiti čak 31,99 eura. Sličan šok izazvala je i usporedba cijene salame, koja u Italiji stoji 1,49 eura, a kod nas 4,49 eura. Lista se nastavlja s proizvodima za čišćenje, poput sredstva za odčepljivanje odvodakoje je u Italiji 2,95 eura, a u Hrvatskoj 5,99 eura, ili tabletama za perilicu posuđa , čija je cijena 9,80 eura u usporedbi s hrvatskih 14,99 eura.

Nije trebalo dugo da objava izazove stotine reakcija, a komentari su uglavnom odražavali osjećaj frustracije i nevjerice. "Kod nas uvijek isti izgovori da mora biti skupo zbog turizma, ali i u Italiji je masovni turizam pa nisu bezobrazno skupi... ne shvaćam", napisao je jedan korisnik, sažimajući misli mnogih. Drugi su ponudili moguća objašnjenja, navodeći veličinu tržišta, manji PDV na hranu u Italiji i jaču domaću proizvodnju. "Tamo država, tj. državna vlast radi svoj posao za razliku od naše i tu je početak i kraj priče", oštro je komentirala jedna pratiteljica.

Ovaj video zapravo je samo potvrdio praksu koje se mnogi Hrvati, posebno oni koji žive u blizini granice, drže već godinama. Odlazak u prekograničnu kupovinu u Italiju, Sloveniju ili Mađarsku nije nikakva novost, već uhodana metoda uštede na kućnom budžetu. Objava je postala viralna jer je u vrijeme povišene osjetljivosti na troškove života i inflaciju jasno vizualizirala ono što potrošači osjećaju svakog dana.

Iako opći indeksi troškova života mogu sugerirati da je Hrvatska u prosjeku jeftinija od Italije, ovakve usporedbe pokazuju da to pravilo ne vrijedi za košaricu osnovnih potrošačkih dobara. Kompleksni faktori poput razlika u poreznim stopama, uvoznim maržama i strategijama maloprodajnih lanaca doprinose konačnoj cijeni na polici, ali za prosječnog kupca ostaje samo gorka činjenica da za isti proizvod plaća znatno više od svog susjeda u Europskoj uniji.

*Stavovi izraženi u komentarima korisnika Reddita ni u kojem slučaju ne odražavanju stavove redakcije Večernji.hr niti predstavljaju većinsko mišljenje

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*uz korištenje AI-ja
Ključne riječi
šoping Trst Barkod

Komentara 11

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BR
bravar88
09:29 03.08.2026.

U dobra vremena odlazili smo sa dozvoljenih 100 DEM-a na Ponteroso gdje smo mogli kupovati traperice, kavu, rižu, banane sjedili... na rubnicima, jeli sendviče... a Talijani nas nazivali "zingari slavi" . Na granici nas skidali srpski carinici i plaćali smo carinu ako smo imali više od 1 kg kave ili vrijednost veću od 100 DEM-a... Bila su to lijepa i nezaboravna vremena bratstva i jedinstva.

GL
globalsolutions
09:30 03.08.2026.

A ne šokira te da lakiraš nokte na poslu dok plaća redovito sjeda na tekući?

ID
IDujas
09:55 03.08.2026.

Kad se uspoređuju cijene onda količina, ime, vrsta i način pakiranja artikala čije se cijene uspoređuju moraju biti specificirani do u detalje! Ovdje se, valjda uvjerljivosti radi, prilaže i slika nekog računa ne kojem nema ničega što se i tekstu spominje.

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