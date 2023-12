Fatović i Lončar su nam veliko pojačanje, a to će se vidjeti u Gružu i na Savi

Najefikasniji hrvatski vaterpolist u pripremnoj utakmici reprezentacije za predstojeće Prvenstvo Europe bio je 32-godišnji Jerko Marinić Kragić. U pobjedi nad Amerikancima (15:12), jadranaš moćna šuta zabio je trećinu naših pogodaka (5) a novu provjeru s istim suparnikom Hrvatska će imati večeras u 19.30 (na Mladosti).

– Amerikanci su odlična, čvrsta momčad koja u srpskom stručnjaku Dejanu Udovičiću ima odličnog trenera, ali i dobre pojedince koji većinom igraju u Europi i koja je na prošlom SP-u s vrhunskim reprezentacijama igrala tijesne utakmice. Stvarno su odličan su suparnik u ovoj fazi priprema.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

No, nije to bio tek običan sparing. Hrvati su se trudili svakako dobiti ovu utakmicu.

– Bez obzira na to što je utakmica bila prijateljska, nama je bilo bitno da pobijedimo iz više razloga. Zbog atmosfere, samopouzdanja, stabilnosti. Vidjeli smo neke stvari koje moramo ispraviti u predstojećem razdoblju i spremni dočekati Prvenstvo Europe kojem smo domaćini u Gružu i na Savi.

Tako je zborio Jere nakon prve, od dvije, utakmice s Amerikancima u kojoj mu se u golijadi pridružio i Loren Fatović s četiri pogotka. A evo kako je Marinić Kragić razmišljao na početku priprema kada je prizivao da se na Prvenstvu Europe, u Dubrovniku i Zagrebu, ponovi atmosfera iz splitske Spaladium Arene.

– Bilo je to nešto za cijeli život. Predivna uspomena, veličanstvena atmosfera. Nošeni tim sjećanjima i dojmovima iz Splita, vjerujem da ćemo tako nastaviti i pred dubrovačkom i zagrebačkom publikom.

U prilog tome idu i dva igračka pojačanja. Napadač Loren Fatović vratio se nakon ozljede, koja ga je spriječila na nastupi na SP-u u Fukuoki, a povratnik u reprezentaciju je centar Luka Lončar.

– To su dva vrhunska igrača koji će nam donijeti puno. Drago mi je da se "Lonac" odlučio vratiti i on će nam biti veliko pojačanje ne samo po pitanju kvalitete igre nego i radne ekipe. On je jedan stariji igrač koji je jedan od vođa ove momčadi. Uvjeren sam da ćemo biti puno bolji nego na prošlom velikom natjecanju.

A to prethodno veliko natjecanje bilo je srpanjsko Svjetsko prvenstvo na kojem je Hrvatska u osmini finala izgubila od Crne Gore i potom osvojila deveto mjesto.

– Svi smo gladni pokazati koliko vrijedimo i željni dokazati da taj plasman na Svjetskom prvenstvu nije realan pokazatelj naše kvalitete. Vjerujem da ćemo to potvrditi na ovom Prvenstvu Europe i isprati gorak okus koji nam je ostao iz Fukuoke.

A na njemu nas u dubrovačkoj skupini čekaju utakmice protiv Španjolske (kažu favorita), Francuske i te, ljetos, fatalne Crne Gore.

– Ja nekako vjerujem da ćemo mi sa Španjolskom odlučivati o prvom mjestu u skupini. Crnu Goru nikako ne smijemo podcijeniti, u to smo se uvjerili i na SP-u. No, kvaliteta je na našoj strani i mi to moramo pokazati baš kao i protiv Francuske. A Crnogorci su imali najviše vremena pripremiti se za ovo Prvenstvo Europe.

Jerko je standardni član nacionalne vrste postao tek s 30. Je li to bilo zbog konkurencije na njegovoj poziciji ili je u svom radu dodao gasa?

– Igrao sam u Mornaru, koji nije igrao Ligu prvaka ili druga jaka natjecanja. Da jest, možda bih se i ranije nametnuo. No, konkurencija je bila velika, a ja sam strpljivo radio. Na koncu sam i dočekao svoju priliku. Pozicija se otvorila i ja sam svoju priliku iskoristio.

A sad je jedan od vodećih topnika reprezentacije.

– Ma meni je bitno samo da mi pobjeđujemo. Tko će biti prvi ili drugi topnik, to nije važno – ističe Jerko.