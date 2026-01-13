Srbi odahnuli, ponajbolji svjetski igrač kažnjen samo dvije utakmice neigranja

Nakon što je u stilu MMA borca, laktom opalio Španjolca Granadosa, Dušan Mandić zaradio je isključujući prekršaj što je, pored onih četiri minute u igri za njegovu reprezentaciju, značilo da će dobiti od jedne do pet utakmica neigranja.

Jedini ljevak u srpskoj reprezentaciji na koncu će morati propustiti utakmicu s nejakim Izraelom ali i s velikim susjedskim rivalom Crnom Gorom ili pak s ambicioznom Francuskom što će ipak biti svojevrsni hendikep. Jer, riječ je o jednom od najboljih svjetskih vaterpolista, najboljem u olimpijskoj 2024. kada je svojom ubojitom ljevicom Srbiji donio olimpijsko zlato.

Uvjereni da je to Mandićevo laktarenje bilo nehotično, u taboru srpske vaterpolske reprezentacije nadali su se kazni od jedne utakmice. No, sudačka komisija je zaključila da je to ipak bio prekršaj koji zaslužuje dvije utakmice neigranja pa je time i potvrđena opravdanost odluke koju su donijeli grčki sudac Stavridis i njegov slovenski kolega Margeta, podrijetlom Hrvat, inače predsjednik Svjetske sudačke vaterpolske asocijacije.

U sličnoj situaciji, ali nakon jednog "karataškog" dvoboja pod vodom, našao se i naš Rino Burić koji je na Svjetskom prvenstvu 2022. u Mađarskoj zaradio kaznu od tri utakmice neigranja. Rino je tada morao propustiti osminu finala s Gruzijom (13:7), četvrtfinale sa Srbijom (14:12) te polufinale sa Španjolskom (5:10). Ovaj svestrani igrači zaigrao je ponovo tek u utakmici za treće mjesto s Grčkom koju su barakude izgubile (7:9).

A zbilo se to istog ljeta u kojem će Rino, u svom Splitu, sa svojim suigračima osvojiti naslov prvaka Europe. A baš je Burić, uz Harkova, u finalu s Mađarskom (10:9), s tri pogotka, bio naš najbolji strijelac.