Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 91
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
EP RUKOMET 2026.
EP VATERPOLO 2026.
#HRVATSKA POD SNIJEGOM
#GRENLAND
#NAPAD NA VENEZUELU
ZOI 2026.
#GRIPA
#Barkod
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Vatreni
#RAT U UKRAJINI
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
Za brutalnost u vodi

Srbi odahnuli, ponajbolji svjetski igrač kažnjen samo dvije utakmice neigranja

Foto: Dušan Milenković/ATAImages
1/2
VL
Autor
Dražen Brajdić/BEOGRAD
13.01.2026.
u 11:18

Za olimpijsku 2024., Dušana Mandić je bio proglašen najboljim vaterpolistom svijeta, jer je odveo reprezentaciju Srbije do trećeg uzastopnog naslova olimpijskog pobjednika i to uz finalnu pobjedu protiv Hrvatske

Nakon što je u stilu MMA borca, laktom opalio Španjolca Granadosa, Dušan Mandić zaradio je isključujući prekršaj što je, pored onih četiri minute u igri za njegovu reprezentaciju, značilo da će dobiti od jedne do pet utakmica neigranja.

Jedini ljevak u srpskoj reprezentaciji na koncu će morati propustiti utakmicu s nejakim Izraelom ali i s velikim susjedskim rivalom Crnom Gorom ili pak s ambicioznom Francuskom što će ipak biti svojevrsni hendikep. Jer, riječ je o jednom od najboljih svjetskih vaterpolista, najboljem u olimpijskoj 2024. kada je svojom ubojitom ljevicom Srbiji donio olimpijsko zlato.

Uvjereni da je to Mandićevo laktarenje bilo nehotično, u taboru srpske vaterpolske reprezentacije nadali su se kazni od jedne utakmice. No, sudačka komisija je zaključila da je to ipak bio prekršaj koji zaslužuje dvije utakmice neigranja pa je time i potvrđena opravdanost odluke koju su donijeli grčki sudac Stavridis i njegov slovenski kolega Margeta, podrijetlom Hrvat, inače predsjednik Svjetske sudačke vaterpolske asocijacije.

U sličnoj situaciji, ali nakon jednog "karataškog" dvoboja pod vodom, našao se i naš Rino Burić koji je na Svjetskom prvenstvu 2022. u Mađarskoj zaradio kaznu od tri utakmice neigranja. Rino je tada morao propustiti osminu finala s Gruzijom (13:7), četvrtfinale sa Srbijom (14:12) te polufinale sa Španjolskom (5:10). Ovaj svestrani igrači zaigrao je ponovo tek u utakmici za treće mjesto s Grčkom koju su barakude izgubile (7:9).

A zbilo se to istog ljeta u kojem će Rino, u svom Splitu, sa svojim suigračima osvojiti naslov prvaka Europe. A baš je Burić, uz Harkova, u finalu s Mađarskom (10:9), s tri pogotka, bio naš najbolji strijelac.
Ključne riječi
Vaterpolo

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!