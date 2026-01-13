Poznati Hrvat je izgradio najluksuzniju vilu na Jadranu! Od cifre će vam se zavrtjeti u glavi

U mjestu Sukošan pokraj Zadra prodaje se luksuzna vila, udaljena samo 200 m od mora i tek 2 kilometra od centra. Slobodna Dalmacija je u rujnu prošle godine pisala kako je Marko Banić, bivši hrvatski košarkaški reprezentativac, počeo gradnju tri luksuzne vile u Sukošanu, a cijeli projekt posvetio je legendarnom NBA igraču, tragično stradalom Kobeu Bryantu.
Ukupna bruto površina luksuznih nekretnina iznosi 851,54 m², a posebnu vrijednost daju joj čak dva bazena: donji površine 42,50 m² te krovni od 19,89 m², s kojega se pruža prekrasan pogled na more. Cijena joj je nevjerojatanih 3.650.000 eura...Vila je opremljena liftom, a ovako izgleda raspored prostorija:
- Podzemna garaža (46,87 m²) – prostor za dva automobila, uz dodatna dva parkirna mjesta na vanjskom dijelu parcele.
- Prizemlje (256,82 m²) – prostrani ulazni prostor, elegantno stubište, moderna kuhinja s blagovaonicom i dnevnim boravkom, pretprostor, gaming room, wellness s jacuzzijem, sauna, teretana, tuš i WC te natkrivena terasa za opuštanje.
- Kat (242,46 m²) – hodnik i četiri udobne spavaće sobe, svaka s vlastitom luksuznom kupaonicom i natkrivenom terasom.
- Krovna terasa (243 m²) – pravo mjesto za uživanje s bazenom, vanjskom kuhinjom s velikim šankom, roštiljem, frižiderom i prostranim dijelom za druženje s obitelji i prijateljima.
Kako vila izgleda možete pogledati OVDJE i OVDJE. Ukupna neto korisna površine kuće iznosi 560,40 m2.
Raskošna nekretnina u svom je dizajnu dobila inspiraciju jednim od najvećih sportskih velikana ikada, Kobeom Bryantom. O ovom projektu je pisao i ugledni američki medij New York Times, ističući njegovu arhitektonsku posebnost i jedinstvenu inspiraciju koja stoji iza samog koncepta. Vila je izgrađena od masivnih betonskih zidova s fasadom izoliranom 10 cm stiropora, što jamči dugotrajnost i vrhunsku energetsku učinkovitost. Elegantna aluminijska stolarija s troslojnim staklom, komarnicima i zavjesama dodatno pridonosi savršenoj toplinskoj i zvučnoj izolaciji, stvarajući osjećaj udobnosti i luksuza.