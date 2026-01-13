Naši Portali
LIGA KUP

City pobijedio branitelja naslova u prvoj polufinalnoj utakmici: Prvi gol Semenya

Carabao Cup - Semi Final - First Leg - Newcastle United v Manchester City
Scott Heppell/REUTERS
VL
Autor
Hina
13.01.2026.
u 23:37

Uzvratna se utakmica igra u Manchesteru 4. veljače

U prvom polufinalnom susretu engleskog Liga kupa nogometaši Manchester Cityja su u gostima s 2-0 pobijedili Newcastle.

Jedan od junaka gostujuće pobjede bio je Semenyo, igrač koji je tijekom ovog zimskog prijelaznog roka stigao u City kao pojačanje iz Bournemoutha. Ganski nogometaš postigao je gol za gostujuće vodstvo u 53. minuti. Deset minuta kasnije zatresao je Semenyo još jednom suparničku mrežu, ali je taj pogodak poništen nakon što je VAR evidentirao zaleđe.

Nećete vjerovati što je u nedjelju doživio Luka Modrić: O njegovom potezu bruji cijela Italija

U samom finišu, u 98. minuti, pogodak za konačnih 2-0 postigao je Cherki.

Hrvatski nogometaši Joško Gvardiol i Mateo Kovačić zbog ozljeda nisu konkurirali za Manchester City u ovom dvoboju.

Uzvratna se utakmica igra u Manchesteru 4. veljače.

U srijedu će prvu polufinalnu utakmicu Liga kupa odigrati Chelsea i Arsenal na Stamford Bridgeu.
Ključne riječi
Liga kup Newcastle Manchester City

