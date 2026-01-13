Fantatsična partija Vlašića: Dvjema asistencijama izbacio Romu iz kupa

Nogometaši Torina izbacili su Romu u osmini finala Coppa Italije zahvaljujući pobjedi rezultatom 3:2 na rimskom Olimpicu. Prva imena susreta bili su Che Adams i naš Nikola Vlašić. Škotski reprezentativac zabio je dva pogotka za Torino, a oba mu je namjestio upravo hrvatski reprezentativac.

Prvi puta su odlično kombinirali u 35. minuti kada je Adams zabio za 1:0, a s tim rezultatom se otišlo na odmor. Već u prvoj minuti nastavka, Mario Hermoso zabio je za izjednačenje, ali samo šest minuta kasnije ponovno kombiniraju Adams i Vlašić za drugi Škotov pogodak i drugu Vlašićevu asistenciju.

Drugo izjednačenje Romi donio je Antonio Arena na asistenciju Wesleyja, a pobjedu Torinu donio je Emirhan Ilkhan u 90. minuti.

Vlašić igra u fantastičnoj formi i vratio se starim navikama nakon što je u posljednje tri utakmice ostao bez gola ili asistencije. Ove sezone je na učinku od šest golova i četiri asistencije u 21 nastupu.