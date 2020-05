Zarađuju milijune, ali... Evo zašto Čilić ima prebivalište u Monaku, a Ćorić u Dubaiju

Kao što se zna, Novak Đoković čovjek je s najvećom zaradom u svijetu tenisa, barem kada su u pitanju nagrade od turnira. Do stanke zbog pandemije koronavirusa uprihodio je nekad nezamislivih 143,631.560 američkih dolara.

Drugi je na toj listi Roger Federer sa zarađenih 129,946.683 USD. Švicarac je osvojio više turnira od Srbina (103-79), pa i više Grand Slam naslova (20-17), ali najveće je uspjehe postizao ranije, kada su nagradni fondovi turnira bili nešto skromniji nego danas.

Neće vam biti teško pretpostaviti da je iz sličnih razloga najplaćeniji hrvatski tenisač Marin Čilić (27,864.286 USD), a ne Goran Ivanišević koji je osvojio više turnira (22-18).

Na našoj tablici vidi se tko su još članovi hrvatskoga Top 10 po zaradama (i među tenisačima i među tenisačicama), a prvi ispod crte našao se Mario Ančić s 4,024.686 zarađenih dolara. Slijede ga Mate Pavić (2,874.944) pa Nikola Mektić (2,060.165) i Ana Konjuh (2,057.053).

Ovi stariji nisu se omastili čak i kad su bili dobri ili jako dobri kao Goran Prpić, koji je u (uspješnoj) karijeri zaradio samo 1,303.637 USD. A da o Nikoli Piliću, Bori Jovanoviću ili Željku Franuloviću i ne govorimo. Bila su to neka druga vremena s manje novca i više ljubavi...

Porez im uzme puno novca

Do krize zbog koronavirusa nagrade na turnirima iz godine u godinu znatno su se povećavale. Tako je primjerice Novak Đoković za osvojeni Australian Open 2013. dobio 2,600.000 australskih dolara, a ove godine inkasirao je čak 4,120.000 AUD.

Pa, iako se mnogi zapanje kad vide ove brojke i pomisle da tenisači danas zarađuju (ili su zarađivali) i previše novca, realnost je malo drukčija. Od spomenutih iznosa treba, naime, oduzeti najprije porez koji igračima i igračicama uzmu na samim turnirima (od 20 do 30 posto, ovisno o destinaciji), koji ide u blagajnu zemlje koja je domaćin turnira. Potom treba platiti i trenere i ostale članove stožera pa putovanja, troškove priprema... Od ukupnog godišnjeg prihoda potom se plaća i porez zemlji u kojoj igrači imaju prebivališta. On se jako razlikuje od zemlje do zemlje pa zato među tenisačima i tenisačicama vlada pravo šarenilo destinacija kad su u pitanju zemlje u kojima imaju prijavljeno prebivalište.

Rogeru najviše od sponzora

Federer se nije micao iz Basela, kao ni Rafa Nadal sa svoje Mallorce, ali zato je Novak Đoković, kao i mnogi drugi (Medvjedev, A. Zverev, Tsitsipas, Wawrinka...), zbog manjih poreza prijavljen u Monaku. Ondje svoje prebivalište ima i naš Čilić (kao i Ivanišević ranije), Ćorić je kao i Hačanov u Dubaiju (UAE), Karlović na Bahamima (dugo je boravište imao u Zagrebu), kao i Dodig, Pavić i Škugor, dok je Mektić ostao vjeran svom Zagrebu.

U ovoj priči o teniskim zaradama važna su još barem dva detalja. Osim na turnirima igrači i igračice, naime, zarađuju – netko više, netko manje – i od sponzora, od tzv. jamstava (posebna nagrada koju organizatori turnira daju za nastupe najboljima), kao i od nastupa na ekshibicijama. Pa se tako ukupna zarada Rogera Federera može pomnožiti s četiri ili pet (Đoković, iako je najbolji, nije toliko atraktivan). U najboljim godinama Šarapova je samo od sponzora zarađivala 20 milijuna USD, a Federer gotovo dvostruko.

Drugi detalj pak upućuje i na snažne dobrotvorne akcije kojima se svako malo odazivaju spomenuti tenisači. Pa je tako Federer ranije ove godine uplatio milijun švicarskih franaka najugroženijima od koronavirusa u Švicarskoj, a Đoković je uzvratio s milijun eura Srbiji i još gotovo toliko bolnicama u Lombardiji. Ne smijemo zaboraviti ni našeg Marina Čilića koji putem svoje zaklade od 2016. stipendijama pomaže darovitoj djeci (prije svega u sportu i glazbi) te obnavlja laboratorije i školska igrališta. Dakle, i kad su u pitanju tenisači, ništa nije crno-bijelo.

1. Marin Čilić (18 naslova) 27,864.286

2. Goran Ivanišević (22+9) 19,878.007

3. Ivan Ljubičić (10) 10,181.121

4. Ivo Karlović (8+2) 9,950.700

5. Borna Ćorić (2) 7,585.910

6. Ivan Dodig (1+15) 7,573.605

7. Petra Martić (1) 5,128.866

8. Iva Majoli (8+1) 4,407.522

9. Mirjana Lučić (3+3) 4,253.458

10. Donna Vekić (2) 4,234.052

Napomena: u zagradama je broj osvojenih turnira, pojedinačno i u parovima. Zarade su izražene u američkim dolarima