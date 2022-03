Evo zašto ovo nije bio pravi test za Hrvatsku: Igrali smo najljepše kad u igri nije bilo najvažnijih igrača

Nije ovo bio remi koji nas treba zabrinjavati. Dalićeva ideja bila je isprobati određene taktičke varijante, poput one s Budimirom, Jakićem ili Pongračićem. Takve zamisli mogu nam dobro doći za neke važnije utakmice. Igrači su osjetili malo drugačije mehanizme igre na koje nisu naviknuti. Jedina loša stvar sigurno je pogodak iz prekida u zadnjim minutama. Takve stvari negativno utječu na psihološko stanje momčadi. Sjetimo se da smo u Ligi nacija svojedobno imali razdoblja u kojima smo u kontinuitetu primali pogotke iz prekida.



- Uvjeren sam da Dalić ovu utakmicu neće uzimati kao neko pretjerano relevantno mjerilo. Protivnik je bio preslab da bismo mogli donositi nekakve ultimativne zaključke. Posebice što nas Slovenci nisu bili u stanju prisiliti da se branimo. S druge strane, ni mi nismo bili goropadni u ofenzivi. Sve mi je to nekako izgledalo lagano i sporo. Utakmica je poslužila svrsi ali ne za to da vidimo hoćemo li ili nećemo moći računati na tu kompoziciju i sustav - istaknuo je Igor Pamić.