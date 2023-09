Evo koliko će Uefa isplatiti Dinamu za pobjedu nad Astanom

TO JE TRADICIJA

Jakirović nije gledao ni jedan Petkovićev penal, evo zbog čega

"Kada sam igrao izvodio sam jedanaesterce, ali sada ih ne mogu gledati. Pogotovo one iz Osijeka. To mi je stresno. Vjerujem izvođačima, nisam praznovjeran, ali to mi je postala neka moja tradicija."