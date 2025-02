Evo koliko će Bojan Bogdanović zaraditi nakon što ga je klub otpustio i ponio se vrlo nekorektno

Premda ove sezone nije odigrao ni jednu jedinu utakmicu, Bojan Bogdanović (35) zaslužio je svoje mjesto u našoj rubrici Portret tjedna. A kako i ne bi kada je riječ o osmerostrukom Večernjakovu (hrvatskom) košarkašu godine kojeg su, nakon niza relativno zdravih sezona, načele ozljede. Uostalom, evo što je o Bojanu nedavno kazao njegov dugogodišnji reprezentativni suigrač Roko Leni Ukić:

– Bojan je naš najbolji košarkaš u posljednjih 20 godina, najbolji u svom naraštaju. Mi koji bismo pobijedili u ovoj anketi prije njega nekako smo bili izjednačeniji, no onda je on napravio iskorak sa svojom razinom u NBA ligi i reprezentaciji.

Nakon što je još 30. travnja prošle godine objavljeno da mora na operaciju lijevog stopala i lijeve šake, Mostarac je u međuvremenu razmijenjen iz Knicksa u Netse za koje nije stigao odigrati ni jednu utakmicu.

Kada je u studenom ovaj Večernjakov novinar gledao utakmice Brooklyn Netsa, prema laganom šuterskom treningu činilo se da je Mostarac blizu povratka na parket. Uostalom, o razini njegova profesionalizma mogli smo čuti samo hvalospjeve. Ne samo od novinara koji se raduju njegovu povratku na parket već i od španjolskog trenera Jordija Fernandeza koji nam je kazao:

Netsi ga moraju isplatiti

– Premda još nije spreman, bio je s nama i na turneji, što je meni važno. On je veteran koji pomaže mlađim igračima. Vidim da je željan povratka na parket i kada bude spreman zaigrati, značit će nam dosta. Ja ga znam otkako je bio klinac koji je igrao u podmlatku Reala, a potom i na posudbi u Murciji i vrlo sam uzbuđen što ga mogu trenirati.

Nažalost, od toga neće biti ništa jer Bojan mora na novu operaciju stopala. A nakon te informacije klub ga je otpustio, uz obvezu isplate punog ugovora (19 milijuna USD), kako bi si oslobodio dio "salary capa" za zamjenske igrače..

Nakon što se godinama jako dobro odupirao ozljedama, Bojanu se dogodilo da u svojoj 11. NBA sezoni nije odigrao ni minute tako da je nastavak njegove NBA karijere neizvjestan. U prvih pet sezona propustio je samo nekoliko utakmica od predviđenih 82, odigravši 78, 79, 81, 80 i 81 utakmicu. Igrao bi toliko i sljedeće sezone da nije bilo suspenzije zbog pandemije koronavirusa. Odigrao je potom 72 pa 69 utakmica, a u sezoni odigranoj za Detroit pao je na 59 utakmica, a zatim na 57.

Ono što je za Bojana sada nepovoljno jest da je igrač bez ugovora. Kako će 18. travnja napuniti 36 godina, njegova pozicija na NBA tržištu, nakon neodigrane cijele sezone i dvije operacije stopala, zacijelo neće biti povoljna. No, ako mu se bude još treniralo i igralo, i ako mu nitko od NBA klubova ne bude nudio nešto primamljivo, za ovog sjajnog šutera uvijek će biti mjesta u najjačim europskim klubovima.

Podsjetimo se njegove karijere tijekom koje je još kao mostarski klinac, zapažen od Bože Maljkovića, otišao u redove Real Madrida. Nažalost, Babo, kako ga zovu od mladih dana, ondje nije dobio priliku pa je napravio dobar potez odigravši dvije euroligaške sezone za Cibonu, što mu je otvorilo vrata za ugovor s turskim euroligašem Fenerbahčeom, za koji je igrao tri sezone te se tek s 25 godina uputio u NBA.

A ondje je prve dvije i pol sezone igrao za Brooklyn, pola sezone za Washington, zatim dvije sezone za Indianu, tri za Utah, sezonu i pol za Detroit te pola sezone za New York. Zapravo, već nakon dva i pol mjeseca igranja za Knickse, 30. travnja prošle godine objavljeno je da će propustiti ostatak sezone zbog operacija na lijevom stopalu i zglobu lijeve šake. U međuvremenu je razmijenjen u susjedni Brooklyn, što mu je i odgovaralo jer je ondje otprije imao stan, ali više nije odigrao ni minute.

Najbolju tricašku sezonu imao je u Indiani kada je dalekometne šuteve pogađao s preciznošću od 42,5 posto pa smo se ponadali da će biti pozvan sudjelovati u nadmetanju tricaša na All-Star Weekendu, no to se nije dogodilo. Najviše je prosječno zabijao u dresu Detroita (21,6), a najbolje doigravanje (11 utakmica) odigrao je za Utah uknjiživši prosječno 18,1 koševa, uz postotak za tricu od sjajnih 46,1 posto. Za "džeziste" iz Salt Lake Cityja odigrao je sezonu s najvećom prosječnom minutažom (33,1) i sjajnih 20,1 koševa po susretu.

Bojanov osobni rekord na NBA parketima jest 48 koševa Denveru (2021.), a kuriozitet je da je tri najbolje utakmice (s najvećom ukupnom korisnošću) odigrao upravo protiv momčadi godinama najkorisnijeg NBA košarkaša Nikole Jokića. Najviše trica (11) zabio je Oklahomi (2022.).

Status moćnog šutera pratila je i odgovarajuća zarada od NBA poslodavaca. U svojoj prvoj sezoni u dresu Netsa imao je godišnju plaću od 3,2 milijuna USD, a već je u Pacersima zarađivao 10,5 milijuna po sezoni. Kao igrač koji redovito postiže bodove od Utaha je dobio godišnji ugovor vrijedan najprije 17 milijuna, a potom i 18,7 milijuna USD. Najviši ugovor imao je u Knicksima (20 milijuna), a zavrijedio ga je reputacijom elitnog šutera.

Kuterovac: On može trpjeti bol

Sve se okrenulo s tom objavom o novoj operaciji stopala, no čak i da na NBA parketima više ne zaigra ni minute, njegov utjecaj na momčadi za koje je igrao ne može biti umanjen. Baš kao i učinak u dresu hrvatske reprezentacije u kojem se 2013. izborio za mjesto u najboljoj petorci Eurobasketa (17,4 koševa po susretu). Vrhunac u majici s najdražim grbom bio mu je kada je na Olimpijskim igrama u Riju (2016.) s Hrvatskom osvojio peto mjesto okončavši olimpijski turnir kao najbolji strijelac (25,3).

Bojan je osam puta bio najbolji hrvatski košarkaš godine. Jednom je tu nagradu podijelio s Darijem Šarićem, a sedam puta bio je samostalni pobjednik, pri čemu je 2019., u godini u kojoj je zabio dvije trice za pobjedu sa zvukom sirene bio toliko uvjerljiv da je od svih deset članova ocjenjivačkog suda dobio desetke, a time i maksimalnih 100 bodova.

Nakon preseljenja u NBA rastao je zahvaljujući i dodatnom radu u ljetnom razdoblju. Kako nam je pričao Danijel Lutz, trener s kojim je ljeti radio, Bojan je postao apsolutni profesionalac, potpuno svjestan koliko mora ulagati u sebe da bi opstao na visokoj razini. S obzirom na to da mu je supruga iz Dubrovnika i da se ondje i skućio, kupio je na Stradunu vilu i preuredio je u boutique hotel koji je, po broju koji nosi, nazvao Villa 44. Dio ljetnih treninga provodio je u Gradu i to u dvorani bez klime, povremeno i na 40 stupnjeva. Dakle, radio je u uvjetima koji su bili daleko ispod NBA standarda, no to mu nije smetalo. Odijelio je odmor i rad, a kada bi radio, onda bi to činio maksimalno posvećeno.

A radio je ljeti Bojan i s Perom Kuterovcem, jednim od priznatijih kondicijskih trenera koji ističe:

– Bojan je fizička zvijer. Snažan je i izdržljiv, a i dosta brz za tako visokog čovjeka. Povrh toga ima i taj sjajan neuromuskularni osjećaj iz kojeg proizlazi njegova preciznost.

Kuterovac je uvjeren da se Bojan može vratiti košarci i unatoč dvjema operacijama na stopalu i unatoč svojoj dobi.

– Ako to bude medicinski dobro odrađeno, on ima sve karakteristike koje mu mogu omogućiti povratak u vrhunski sport. Jer, on može trpjeti bol. Sjećam se da je, nakon što je operirao pucačku ruku, trenirao trpeći veliku bol. Jest, godine su tu, ovo se iskompliciralo, no ja se nadam da će pokušati.

Na sličan način o Bojanu govori i njegov trener iz vremena Fenerbahčea Neven Spahija:

– Bojan ima sjajnu genetiku, iznimno jako tijelo. U košarci se često priča o talentu i kvaliteti, no vi, da biste opstali u NBA, a tamo su najjača tijela, morate biti snažni i izdržljivi. Nekad su se NBA igrači vraćali u klubove s viškom kilograma, no danas je toliko novca na stolu da to nikome ne pada na pamet.

A mi se nadamo da Bojanu neće pasti na pamet da okonča karijeru jer može još dosta toga dati. Ako ne na američkim, a onda sigurno na europskim parketima.