EUFORIJA U SUSJEDSTVU

Odlične vijesti za reprezentaciju BiH, Džeko počeo trenirati: Uskoro može i na travnjak?

Sarajevo: Konferencija za medije Nogometnog saveza BiH
Armin Durgut/PIXSELL
VL
Autor
Karlo Koret
24.04.2026.
u 12:57

Njemački drugoligaš Schalke, čiji je Džeko član od siječnja ove godine, objavio je kako se iskusni napadač vratio treninzima. Ne samo da bi trebao biti spreman za nastup u Sjevernoj Americi u lipnju, Džeko bi već i ove sezone mogao zaigrati za Rudare

U Bosni i Hercegovini zavldala je panika kada je Edin Džeko ozlijedio rame u finalu dodatnih kvalifikacija za plasman na Svjetsko prvenstvo ovog ljeta. Iako je već proslavio 40. rođendan, bosanski 'Dijamant' i dalje je jedan od, ako ne i najvažniji igrač Zmajeva. Njegov eventualni izostanak s Mundijala stoga bi bio veliki udarac za momčad Sergeja Barbareza, ali izborniku BiH stižu jako dobre vijesti na tom planu.

Njemački drugoligaš Schalke, čiji je Džeko član od siječnja ove godine, objavio je kako se iskusni napadač vratio treninzima. Ne samo da bi trebao biti spreman za nastup u Sjevernoj Americi u lipnju, Džeko bi već i ove sezone mogao zaigrati za Rudare iako se činilo da to neće biti slučaj. Džeku bi na terenu mogli vidjeti već devetog svibnja u utakmici s Nürnbergom, a oni optimističniji nadaju se da bi ga na travnjaku mogli vidjeti već sljedećeg vikenda protiv Düsseldorfa. Njegov primarni cilj je dakako oporaviti se na vrijeme za nastup na Svjetskom prvenstvu.

Schalke je na najboljem putu da se nakon tri godine vrati u Bundesligu. Nakon 30 kola, vodeći su na ljestvici druge njemačke lige sa 61 bodom, tri više od drugog Padeborna koji im je ujedno i sljedeći portivnik u prvenstvu.

Što se Džeke tiče, on je od dolaksa u siječnju odigrao osam utakmica te zabio šest golova i asistirao za njih tri. Potpisao je ugovor do kraja sezone, a čelnici Schakea nadaju se kako će ga uspjeti nagovoriti da ostane i sljedeće sezone.
