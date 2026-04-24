Na službenoj stranici Fife ulaznica za finale SP-a se prodaje za 2,3 milijuna dolara

Cijene ulaznica za završnicu ovogodišnjeg Svjetskog prvenstva u nogometu otišle su u potpunu krajnost. Na službenoj platformi krovne svjetske nogometne organizacije Fife za razmjenu ulaznica pojavile su se ponude koje premašuju dva milijuna dolara po komadu, što ovu utakmicu čini potencijalno najskupljim sportskim događajem za gledatelje u povijesti.

Veliko finale zakazano je za 19. srpnja na MetLife stadionu u New Jerseyju, a trenutno su u opticaju četiri karte po cijeni od nevjerojatnih 2.299.998,85 dolara za svaku! Tko bi poželio osigurati sva četiri mjesta, morao bi izdvojiti oko 9,2 milijuna dolara. Za one s 'skromnijim' budžetom postoje i alternativne opcije – u istom sektoru, ali iza gola, ulaznice se mogu pronaći za 16.098 dolara.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Važno je naglasiti da Fifa formalno ne određuje cijene koje prodavatelji postavljaju, no sudjeluje u svakoj transakciji uzimajući 15 posto i od kupca i od prodavatelja. U praksi to znači da bi na prodaji jedne karte od oko 2,3 milijuna dolara organizacija mogla uprihoditi gotovo 600 tisuća dolara, jer je njihov dio već uključen u prikazanu cijenu.

Ovakav model predstavlja značajan zaokret u odnosu na ranija prvenstva, kada je preprodaja bila ograničena na originalnu vrijednost ulaznica. Iz Fife ističu kako se sadašnji sustav temelji na uobičajenim pravilima tržišta za velike sportske i zabavne manifestacije, osobito u Sjevernoj Americi, gdje su fleksibilne cijene i naknade standardna praksa.

U službenom priopćenju naglašavaju da prilagodba cijena prati trendove industrije, s ciljem optimizacije prodaje, popunjenosti stadiona i određivanja realne tržišne vrijednosti događaja. U ovom slučaju, Fifi se nije bilo teško prilagoditi na standarde i prakse u Sjevernoj Americi, budući da od toga organizacija financijski višestruko profitira.

Kako bi barem djelomično ublažili kritike, u prosincu su uveli ograničen broj povoljnijih karata po cijeni od 60 dolara. Ipak, u kontekstu aktualnih milijunskih iznosa, ta mjera djeluje više kao simboličan potez kako bi se kritike malo ušutkale nego kao stvarno rješenje.