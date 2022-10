Evo koga je odabrao izbornik: Zlatko Dalić objavio širi popis reprezentativaca za SP u Kataru

Izbornik Dalić će u srijedu 9. studenoga na konferenciji za medije objaviti konačni popis kandidata za Svjetsko prvenstvo, na kojem se može naći između 23 i 26 igrača. Završni popis igrača Hrvatski nogometni savez mora dostaviti Fifi 14. studenoga, a nakon toga, moguća je izmjena igrača do 24 sata prije prve utakmice u slučaju ozljede.

Na Dalićevom širem popisu kandidata nalaze se 34 imena, jedno manje nego što je predviđeno, nakon što se u nedjelju na utakmici Lokomotiva - Hajduk ozlijedio Lovre Kalinić. Današnji pregled magnetskom rezonancijom pokazao je da Kalinić zbog ozljede koljena ne može konkurirati za odlazak u Katar, javljaju s web stranice HNS-a.

- Iznimno nam je žao zbog Lovre te mu želimo što brži i što kvalitetniji oporavak. Taj nesretni događaj potvrđuje da je u ovom trenutku najvažnije zdravlje igrača te možemo samo poželjeti da do okupljanja više nemamo vijesti vezanih za ozljede - izjavio je izbornik Dalić.

- Na ovom širem popisu su 34 igrača kako bismo imali dovoljno opcija u slučaju bilo kakvih nepredviđenih situacija. Raduje me što je velik broj igrača u dobroj formi i što većina kandidata ima dobru minutažu. Vjerujem da će svi maksimalno iskoristiti naredna dva tjedna kako bi u optimalnom stanju dočekali okupljanje kojem se svi iznimno radujemo - poručio je Dalić.

