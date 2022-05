Europski klubovi nude mu milijune eura, ali on kaže: Ne mislim o tome, želim naslov s Osijekom

Dion Drena Beljo (20) afirmirao se u samo jednoj prvoligaškoj sezoni. Priča o stasanju Osijekova napadača u Istri prošla je gotovo potpuno nezapaženo, u sjeni nikad neizvjesnije borbe za naslov prvaka. Osijek je za Belju odbio šest milijuna eura, spominjao se West Ham. Nenad Bjelica ne želi pustiti stasitog mladog napadača za manje od 10 milijuna eura.

Kako proživljavate priče o potencijalnom transferu?

- Mogu potvrditi zainteresiranost nekolicine klubova, a imam i ponuda za transfer. No ne želim previše razmišljati o tome, želim se vratiti u Osijek i sljedeće sezone boriti se za naslov prvaka. To su moji planovi, trenutačno nije došla ponuda koja bi me navela da promijenim stav - kaže Beljo.

Tata i tetak su glavni

A s kim o toj temi najviše razgovarate?

- S tatom i tetkom. Tata najviše komunicira sa šefom. (Nenad Bjelica, nap.a.)

Koliko je teško ostati miran i neutralan kada čujete da je klub odbio ponudu od šest milijuna eura, odnosno da traži deset?

- Da mi je netko na početku sezone kazao da će Osijek za mene odbiti ponudu od šest milijuna eura, vjerojatno mu ne bih vjerovao. No, igrao sam dobro ove sezone i ipak nešto vrijedim, jer da nije tako ne vjerujem da bi netko za mene nudio toliki novac. Dakako, zadovoljan sam što je Osijek pokazao da mi vjeruje i da me se ne želi tek tako riješiti.

Ne razmišljate li da vam je možda uskraćena mogućnost igranja na višoj razini i financijski unosnijoj varijanti od HNL-a?

- Bit će vremena za to.

Kako suigrači reagiraju na priče o milijunskom transferu?

- Stalno to komentiramo, daju mi savjete... Trudim se što više ostati u krugu obitelji i od nje dobiti

najbolje savjete. Ne obazirem se previše na vanjske faktore.

Dakle, eventualni stres izazvan pričom o milijunima liječite u krugu obitelji?

- Obitelj mi je prirodno utočište, a to je i najlogičnije.

03.07.2021., Sveti Martin na Muri - Pripremna nogometna utakmica, NK Osijek - ZTE.

Priča se o vašem odlasku u Englesku, kako vam to zvuči?

- Engleska liga je najjača na svijetu. Tamo je najteže igrati. Ne znam jesam li s 20-21 godinom spreman za najveći mogući iskorak. Kada bih i odlazio iz Hrvatske, tražio bih nekakvu međustubu, ligu koja je malo lakša i gdje bih se mogao još razviti i priviknuti na europski nogomet.

Prema vašim igračkim karakteristikama, koja bi vam liga najviše odgovarala?

- Volio bih igrati u engleskim klubovima, no vjerujem da bi mi najviše odgovarao njemački stil nogometa.

Je li vaša priča prošla ispod radara?

- S razlogom je tako bilo jer je prvenstvo bilo neizvjesno. No, ne smeta mi to previše. Oni koji su trebali, vidjeli su moj napredak, a to je najvažnije.

Koliko vam je bilo teško otići na posudbu iz Osijeka?

- Kada sam otišao u Istru, dosta ljudi tvrdilo je i mislilo da sam gotov, da od moje karijere neće biti ništa jer sam napravio korak unazad. No, nisam na to gledao kao na nešto što će me unazaditi, dapače. Odlazak u Istru doživio sam kao priliku za prvoligašku afirmaciju, a to je mladom igraču najvažnije. Dosta sam o tome razgovarao s obitelji i sa šefom Bjelicom. Gledao sam na to kao na priliku da odigram prve prave minute na seniorskoj razini i da se nametnem u Prvoj ligi. Znao sam da u toj varijanti mogu samo puno dobiti, a vrlo malo izgubiti. To se i potvrdilo - naglašava Beljo.

Kao da imate poseban način za pronalaženje inspiracije.

- Otkako znam za sebe, želim biti nogometaš, igrati u europskim klubovima i zaraditi dovoljno novca za svoju obitelj, da svi mirno živimo. Ne treba mi posebna motivacija da bih igrao nogomet. Gdje god odem, davat ću sve od sebe i težiti tome da budem bolji igrač.

Otac Denis najviše utječe na vas?

- Otac i tetak Antonio.

Dion je po bogu Dionizu, a Drena po djedu.

Obožava formulu1

- Tako je. Nekima odmah upadnem u oko, a neki često promaše barem jedno slovo. Meni je to zanimljivo, draže mi je da se tako zovem jer je ime neobično, prije će ga ljudi zapamtiti nego da je neko obično. Bolje je da ima neku priču.

Je li vam i djed udijelio koju mudru?

- Djed me voli (smijeh). Dolazio je na moje utakmice u Pulu i jako me podržava. Ja sam inače iz Vinkovaca, a on je šest sati putovao do Istre. Cijela je obitelj uz mene. Djed je nekoć davno igrao nogomet, ne kritizira me, samo hvali.

A čime se Dion Drena Beljo bavi izvan nogometa?

- Volim pratiti sve sportove, košarku, a u posljednje vrijeme stalno pratim formulu1, čak igram i videoigre na tu temu. Imam dosta prijatelja iz srednje škole s kojima se družim. Važno mi je da imam dobre prijatelje - zaključio je Beljo.

