Europa odnijela veliku pobjedu: Bogati Saudijci i FIFA neće dobiti što traže... Zasad!

Svjetska nogometna federacija (FIFA) odlučila je uvažiti prijedlog iz Saudijske Arabije o održavanju svjetskog prvenstva svake dvije godine no tome se usprotivila Europska nogometna federacija (UEFA) i pritom dobila podršku Europske komisije.

- Komercijalni interesi ne mogu biti ispred zdravlja nogometaša i želja navijača - stoji u obrazloženju Komisije.

Detaljnije je na tu temu progovorila dopredsjednica Europske komisije za "Promociju europskog načina života" Margaritis Schinas.

- U potpunosti dijelim zabrinutost Uefe o mogućnosti igranja Svjetskog prvenstva svake dvije godine. Europa je svjetski epicentar nogometa i imamo dužnost sačuvati model koji poštuje želje navijača, dobrobit igrača i općenito globalni sportski kalendar.

Foto: DENIS BALIBOUSE/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL

Ali, Europa nije svijet i tu bi moglo nastati podosta problema vrlo brzo. Jer, osim Saudijske Arabije i Fife, ideju podržavaju nogometni savezi u Africi i Aziji. Srećom po Uefu, navijači su u provedenoj anketi bili protiv tako čestog održavanja najveće nogometne smotre na svijetu.

Čini se da će ipak sve ostati kao što je bilo uvijek, još od prvog Mundijala 1930. u Urugvaju, nakon kojeg se natjecanje održavalo svake četiri godine. S izuzetkom 1942. i 1946. zbog Drugog svjetskog rata.

No ne treba misliti da će rasprave završiti, prihodi koje donosi svaka svjetska smotra nestvarni su i zato oni koji nogomet gledaju iz udobnih sjedalica daleko iznad svih žele tako nešto što češće i što brojnije.

Zasad moraju prihvatiti poraz, već drugi takve vrste ove godine. Naime, Superliga je također imala novac kao jedini i glavni motiv pa zato nije prošla kao ideja. Što ne znači da je zauvijek iščezla...

