S njim je pokorila svijet, a sada su se emotivno razišli: 'Hvala što si me učinio boljom osobom'

Bivša prva tenisačica svijeta Simona Halep, koja će za četiri dana napuniti 30 godina, objavila je prekid suradnje s australskim stručnjakom Darrenom Cahillom, s kojim je radila od 2015. godine te s kojim je stigla do najvećih uspjeha u karijeri.

Pod Cahillovim vodstvom Halep je 2017. godine po prvi put u karijeri stigla na prvo mjesto WTA ljestvice, 2018. je osvojila Roland Garros, a 2019. Wimbledon.

"Nakon prekrasnih šest godina zajedničkog rada, Darren Cahill i ja smo odlučili prekinuti suradnju. Hvala na svemu D, što si me učinio boljom tenisačicom i boljom osobom", objavila je Halep.

Cahill je 2019. nakratko odstupio s mjesta trenera Halep iz "obiteljskih razloga", no suradnja je obnovljena 2020. No, ovogodišnji rezultati bili su dosta slabiji što je rezultiralo padom na 14. mjesto na WTA ljestvici za rumunjsku igračicu.

After six wonderful years working together, @darren_cahill and I have decided that it’s time to end our working relationship.



Thank you D for everything, for making me a better tennis player and a better person. 🤗🙏🏼 pic.twitter.com/VOEt4i81Bf